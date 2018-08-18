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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76247625762676277628>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, нас с Вами тупо и беззастенчиво грабанули ради благополучия этих бездельников.

это они Вам стену за 80 кгрн передвигали?

За 80к грн. ребята здоровьем своим рисковали, нечеловеческие тяжести тягали, пылью мелкодисперсной дышали, строили перегородки, которые простоят дольше чем этот дом. А тут бездельникам за ваш счёт в карман деньги кладут. Просто так. Просто за то, что они есть.
бездельникам как раз балык на воротник
бабло дают лишь тем, кто работает и исправно платит налоги


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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:50

просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:54

  BIGor написав:..
Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.
Даже если откладывать 40 кгрн (по курсу пусть 27 = 1470 дол.) выходит 6,8 лет.
И это без морей, крупных покупок и автомобиля, свадеб и похорон.
40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.

даже Серж охерел от ваших запросов, аднако )) Если деньги хоть немного капитализировать (да хоть гривно депозит в Ощаде), то все у вас сложится, 2 млн. грн наскирдовать получится года за 3-4. А 120Кбаксов для старта, ИМХО, чересчур. В условном "Ла-лалэнде" вдвое дешевле + ремонт. Все же не Вишневое. Немного помучиться, а потом улучшить условия.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:55

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)

Просто все себе теперь делают покраску, шпонированные панели и широкоформатный керамогранит Фондовалле. Обои никому не интересны. Пирожные вместо хлеба.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:01

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом...
.

Значит, не решили нормально вопрос с онлайн-магазином, приколл-центром, конкурентами и прочими сервисами. Условный Эпицентр рядом мог добить бедолаг.
У нас все стабильно, аж страшно - планы выполняются, народ охотно тратится, притом, не на самое дешевое гомно. А сырье дорожает так, что продавать не хочется, бо завтра на выручку можно не купить следующую партию. Ждем октября, осталось чуть-чуть и фсьо
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:04

  sequence написав:
  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом...
.

Значит, не решили нормально вопрос с онлайн-магазином, приколл-центром, конкурентами и прочими сервисами. Условный Эпицентр рядом мог добить бедолаг.
У нас все стабильно, аж страшно - планы выполняются, народ охотно тратится, притом, не на самое дешевое гомно. А сырье дорожает так, что продавать не хочется, бо завтра на выручку можно не купить следующую партию. Ждем октября, осталось чуть-чуть и фсьо


а у вас - это у кого ?

кстати, а у эпика как выторг г/г, кто в курсе ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:05

  airmax78 написав:.. и широкоформатный керамогранит Фондовалле.
Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11

  Прохожий написав:посмотрел сегодня свежий прайс КГС, грусть-печаль...
выбрать нечего, цены космос
в основном допродают свои долгострои и объекты Укрбуда
очень удивило что по Мираксу НИ ОДНОЙ квартиры в прайсе...
1к воздух в дупе трои с поставкой в лучшем случае через 5 лет стартует с 800уе за м2, это если с рассрочкой, но можно взять и со 100%й па 720 на 2м этаже с видом на мусорник
думаю это можно считать прыжком дохлой кошки, скоро октябрь все расставит по местам)
и да, чтобы жестко не оффтопить добавлю что Укргаз кредитует под 7%...


Миракс мучают 4 года.
Манхеттен тоже исчез из прайсов, но не достороен, не сдан. Мурыжат 5 лет. Есть какой-то мутный сайт, на котором никаких данных о юридическом лице.https://manhattan-city.com.ua Там же Медовый, Миракс, Урловский, ФК 1 и прочее.
Думаете КГС будет следующим после Укрбуда? Шансов очень много
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. и широкоформатный керамогранит Фондовалле.
Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.

Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:все себе теперь делают покраску, шпонированные панели и широкоформатный керамогранит Фондовалле. Обои никому не интересны. Пирожные вместо хлеба.


Керамогранит на пеноблок? :mrgreen:
Serg-ik
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