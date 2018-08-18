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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7625762676277628>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:14

  airmax78 написав:продалась еще одна квартира в моем доме. Без вида вообще. 3куе за метр голых стен. Покупатель довольный как слон.

"Есть ли жить на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно" (с)
А можна конкретніше: вулиця хоча б (якщо ЖК - таємниця), площа, кімнатність ?
Бо ну дуже вже у Вас усе загадково :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:18

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:все себе теперь делают покраску, шпонированные панели и широкоформатный керамогранит Фондовалле. Обои никому не интересны. Пирожные вместо хлеба.


Керамогранит на пеноблок? :mrgreen:

А что не так с газоблоком? Рухнет под массой керамогранита?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:20

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. и широкоформатный керамогранит Фондовалле.
Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.

Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.

ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:20

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. и широкоформатный керамогранит Фондовалле.
Фондовалле говно,

Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.

Посмотрел на 2-х сайтах.
https://g-p.net.ua/gallery-fondovalle
https://elite-cerama.com.ua
Оставьте контактные данные чтобы узнать цену и наличие товара..Серьё-ё-ё-ё-зно???
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:20

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Основной рост произошел в производстве руды где цены на мировых рынках взлетели. То есть рост цен произошел там где продукция идет на экспорт и взлетели экспортные цены.

Но в любом случае рост цен производителей перейдет в потребительсткую инфляцию.


Нынешняя инфляция особенная - она необратимая. :!:
Товарная инфляция обратима. Бум цен на сырье проходит и цены на товары могут упасть.
Но! В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п. А з/п, как мы знаем, если вырастут, потом уже не снижаются. Очень быстро начнется экспорт этой инфляции и по всему миру. Глобализация. Готовьте и вы свои карманы. И у вас повышение не за горами. А начнут расти з/п - начнут расти и кв. метры. 8)

В США платять піплам "допомогу", і працювати той піпл не хоче.
Як тільки Біден закінчить соціалізм-популізм, так або там буде революція, або "бум зайнятості".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:26

  Рыба-сом написав:
  Grand Touring написав:
  Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.

Из того, что по теме слышал, там многим выгоднее сейчас стало на ковид-пособии сидеть чем идти условным разносчиком пиццы, отсюда и дефицит рабсилы.
Что до долларовой инфляции, то в соседней теме приводил пример роста за ойтишнегов зп последний год, это явно одно из её следствий.

можна посилання?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:можна посилання?

S.v.p.
viewtopic.php?p=5240833#p5240833
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:30

  Serg-ik написав:..
Оставьте контактные данные чтобы узнать цену и наличие товара..Серьё-ё-ё-ё-зно???

Серж, приличный крупноформатный керамогранит 6мм в Италии/Испании стоит от 40 евро. У нас продают после перевозки, растаможки от 80. Ложить такие дела на склад у большинства очко жим-жим, к тому же оно большое (~ 3*1,5) и хрупкое. Эпик заявлял мне год назад, что думают над такой линией, но тоже очкуют.
Оно стоит вдвое дороже такой же малоформатной плитки исключительно из-за большого процента брака/боя
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:36

sequence
и по этой причине продажей такого отделочного материала надо заниматься так же, как продажей квартир?
https://itum.ua/catalog/keramogranit/filter/fondovalle
цена, наличие и никаки "мы вам перезвоним"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:39

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)

Мои знакомые торговцы стройматериалами тоже жаловались на сильное падение оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Цены поставщиков выросли, а выручка упала.
Если считать в единицах проданного товара, то вообще катастрофа.
Особо не обратил внимание на этот сигнал.
Думал, что это проблема отдельного предприятия, а не сегмента стройматериалов в целом.
Есть тут компетентные люди. Что скажете?
UA
 
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