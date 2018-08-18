Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. и широкоформатный керамогранит Фондовалле.
Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.
Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.
ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть ))
zzzzzz написав:Основной рост произошел в производстве руды где цены на мировых рынках взлетели. То есть рост цен произошел там где продукция идет на экспорт и взлетели экспортные цены.
Но в любом случае рост цен производителей перейдет в потребительсткую инфляцию.
Нынешняя инфляция особенная - она необратимая. Товарная инфляция обратима. Бум цен на сырье проходит и цены на товары могут упасть. Но! В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п. А з/п, как мы знаем, если вырастут, потом уже не снижаются. Очень быстро начнется экспорт этой инфляции и по всему миру. Глобализация. Готовьте и вы свои карманы. И у вас повышение не за горами. А начнут расти з/п - начнут расти и кв. метры.
В США платять піплам "допомогу", і працювати той піпл не хоче. Як тільки Біден закінчить соціалізм-популізм, так або там буде революція, або "бум зайнятості".
Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли.
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Из того, что по теме слышал, там многим выгоднее сейчас стало на ковид-пособии сидеть чем идти условным разносчиком пиццы, отсюда и дефицит рабсилы. Что до долларовой инфляции, то в соседней теме приводил пример роста за ойтишнегов зп последний год, это явно одно из её следствий.
Serg-ik написав:.. Оставьте контактные данные чтобы узнать цену и наличие товара..Серьё-ё-ё-ё-зно???
Серж, приличный крупноформатный керамогранит 6мм в Италии/Испании стоит от 40 евро. У нас продают после перевозки, растаможки от 80. Ложить такие дела на склад у большинства очко жим-жим, к тому же оно большое (~ 3*1,5) и хрупкое. Эпик заявлял мне год назад, что думают над такой линией, но тоже очкуют. Оно стоит вдвое дороже такой же малоформатной плитки исключительно из-за большого процента брака/боя
baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.
Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)
Мои знакомые торговцы стройматериалами тоже жаловались на сильное падение оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены поставщиков выросли, а выручка упала. Если считать в единицах проданного товара, то вообще катастрофа. Особо не обратил внимание на этот сигнал. Думал, что это проблема отдельного предприятия, а не сегмента стройматериалов в целом. Есть тут компетентные люди. Что скажете?