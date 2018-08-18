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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7625762676277628

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:54

  Serg-ik написав:..
цена, наличие и никаки "мы вам перезвоним"

не горячитесь. Позвоните. На выставке дизайна на Парковой Аллее на прошлой неделе я видел несколько участников, они говорили, что немного есть, но в основном под заказ. Я бы все же узнал - позвонил. Но если и вправду есть смельчаки, то круто, так сказать, шаг вперед. Значит, не боятся инвестировать в дорогущий и хрупкий товар, смелые и небедные ребята.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:57

  UA написав:..
Мои знакомые торговцы стройматериалами тоже жаловались на сильное падение оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Цены поставщиков выросли, а выручка упала.
Если считать в единицах проданного товара, то вообще катастрофа.
Особо не обратил внимание на этот сигнал.
Думал, что это проблема отдельного предприятия, а не сегмента стройматериалов в целом.
Есть тут компетентные люди. Что скажете?

я постараюсь узнать у Эпика (мы с ними поругались, но добрые люди все же остались) и дам знать на следующей неделе. Могу и в Леруа спросить, там тоже добрые люди есть
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.

За 120 куе это двушка нормального метража в новом доме со свежим ремонтом. Это, имхо, куда лучше чем просто уровень "пригодный для жизни". Намного
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а от і бабушатники в Львові облагоруджують
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5240956#p5240956
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:За 120 куе это двушка нормального метража в новом доме со свежим ремонтом. Это, имхо, куда лучше чем просто уровень "пригодный для жизни". Намного

це прицентралля правого чи таки новобуди ПОХа ?
якщо не складно, зазначте хоча б пару комплексів назвами для зразка і пошуку. Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:34

  sequence написав:
  BIGor написав:..
Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.
Даже если откладывать 40 кгрн (по курсу пусть 27 = 1470 дол.) выходит 6,8 лет.
И это без морей, крупных покупок и автомобиля, свадеб и похорон.
40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.

даже Серж охерел от ваших запросов, аднако )) Если деньги хоть немного капитализировать (да хоть гривно депозит в Ощаде), то все у вас сложится, 2 млн. грн наскирдовать получится года за 3-4. А 120Кбаксов для старта, ИМХО, чересчур. В условном "Ла-лалэнде" вдвое дешевле + ремонт. Все же не Вишневое. Немного помучиться, а потом улучшить условия.

Вопрос, Вы бы с доходами на семью 80 кгрн жили бы на Берковцах в поле на задворках Киева около Епика или в Вишневом? Какие тогда нужно иметь доходы что бы купить на условной Шулявке или не дай Бог на Серебрянной миле?

ПС Депо по гривне дает доход только на некоторых промежутках времени, на других оно дает уменьшение капитала в 2-3 раза в твердой валюте.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:37

  Faceless написав:
  BIGor написав:более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.

За 120 куе это двушка нормального метража в новом доме со свежим ремонтом. Это, имхо, куда лучше чем просто уровень "пригодный для жизни". Намного

Вы предлагаете людям с доходом 80 кгрн на семью жить в БПС с ремонтом из 80-90хх? Я смотрел, сейчас более менее нормальная однуха правый берег около метро 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
BIGor
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