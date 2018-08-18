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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7626762776287629

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .

Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Вопрос, Вы бы с доходами на семью 80 кгрн жили бы на Берковцах в поле на задворках Киева около Епика или в Вишневом? Какие тогда нужно иметь доходы что бы купить на условной Шулявке или не дай Бог на Серебрянной миле?

Я 10 лет с сильно бОльшими доходами жил в "условном" Вишневом (не в нем, но в ту сторону) пока не купил в Тетрисе. Правда в квартире в хорошем новом кирпичном доме и площадью > 100 м2.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:21

  Faceless написав:
  BIGor написав:Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .

Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.

Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html
BIGor
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