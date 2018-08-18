RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7627762876297630>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .

Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7106 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Вопрос, Вы бы с доходами на семью 80 кгрн жили бы на Берковцах в поле на задворках Киева около Епика или в Вишневом? Какие тогда нужно иметь доходы что бы купить на условной Шулявке или не дай Бог на Серебрянной миле?

Я 10 лет с сильно бОльшими доходами жил в "условном" Вишневом (не в нем, но в ту сторону) пока не купил в Тетрисе. Правда в квартире в хорошем новом кирпичном доме и площадью > 100 м2.
foxluck
 
Повідомлень: 307
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:21

  Faceless написав:
  BIGor написав:Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .

Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.

Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 19.09.10
Подякував: 831 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:47

  BIGor написав:Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html

все относительно
напомните из какой локации пишете?
Париж? Милан? Щуцын? пгт?
Прохожий
 
Повідомлень: 12257
З нами з: 05.06.13
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:00

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html

все относительно
напомните из какой локации пишете?
Париж? Милан? Щуцын? пгт?

По теме есть что сказать?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 19.09.10
Подякував: 831 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:06

  zzzzzz написав:Устанавливать тарифы на тепло будут местные органы власти.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rstvo.html



В Киеве с учетом того что Нафтогаз еще год будет продавать газ по 7,42 тарифы не будут расти ( может незначительно +10+20% )

А дальше все будет зависеть от мировой цены на газ. Хотя не исключен вариант политического компромиса. Типа 7,42 грн за куб.

Но есть еще одна проблема. Которую тупо откладывают. Это долги за газ. И эта телега когда-то должна наипнуться.


Розумію. Хочеться. Але, мабудь нажаль для декого, все буде Ок:-).
Вже підготували списання.
Первый
 
Повідомлень: 16073
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .

Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.

Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html


Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"?
Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7106 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:22

  Serg-ik написав:Миракс мучают 4 года.
Манхеттен тоже исчез из прайсов, но не достороен, не сдан. Мурыжат 5 лет. Есть какой-то мутный сайт, на котором никаких данных о юридическом лице.https://manhattan-city.com.ua Там же Медовый, Миракс, Урловский, ФК 1 и прочее.
Думаете КГС будет следующим после Укрбуда? Шансов очень много

следующим после УБ была аркада :wink:
К слову о Манхеттене, а также Заречном и Новопечерской башне, они как-то странно перешли от КГС к bud. На Манхеттене сейчас ни слова не найти о КГС, и на луне все позиционируется как буд. Кто-то может обьяснить такие рокировки?
Ромасик
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 30.03.15
Подякував: 413 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:24

  Faceless написав:Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"?
Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали

Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 19.09.10
Подякував: 831 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7106 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 7627762876297630>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2063, 2064, 2065
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20642 3585046
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 222399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23032
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22580)
11.06.2021 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.