Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:08
BIGor написав:
Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .
Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 29264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7106 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:01
BIGor написав:
Вопрос, Вы бы с доходами на семью 80 кгрн жили бы на Берковцах в поле на задворках Киева около Епика или в Вишневом? Какие тогда нужно иметь доходы что бы купить на условной Шулявке или не дай Бог на Серебрянной миле?
Я 10 лет с сильно бОльшими доходами жил в "условном" Вишневом (не в нем, но в ту сторону) пока не купил в Тетрисе. Правда в квартире в хорошем новом кирпичном доме и площадью > 100 м2.
foxluck
Повідомлень: 307
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 83 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:21
Faceless написав: BIGor написав:
Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .
Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.
Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html
BIGor
Повідомлень: 4947
З нами з: 19.09.10
Подякував: 831 раз.
Подякували: 1084 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:47
все относительно
напомните из какой локации пишете?
Париж? Милан? Щуцын? пгт?
Прохожий
Повідомлень: 12257
З нами з: 05.06.13
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1343 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:00
Прохожий написав:
все относительно
напомните из какой локации пишете?
Париж? Милан? Щуцын? пгт?
По теме есть что сказать?
BIGor
Повідомлень: 4947
З нами з: 19.09.10
Подякував: 831 раз.
Подякували: 1084 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:06
zzzzzz написав:
Устанавливать тарифы на тепло будут местные органы власти.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rstvo.html
В Киеве с учетом того что Нафтогаз еще год будет продавать газ по 7,42 тарифы не будут расти ( может незначительно +10+20% )
А дальше все будет зависеть от мировой цены на газ. Хотя не исключен вариант политического компромиса. Типа 7,42 грн за куб.
Но есть еще одна проблема. Которую тупо откладывают. Это долги за газ. И эта телега когда-то должна наипнуться.
Розумію. Хочеться. Але, мабудь нажаль для декого, все буде Ок:-).
Вже підготували списання.
Первый
Повідомлень: 16073
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2229 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:15
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Попробуйте сначала найти 2-к БПС за 60 куе со средним ремонтом в городе правый берег у метро .
Почти вдвое это не ровно вдвое. В пределах 80к уверен, найдете немало приличных вариантов. И не состояние 90-х, и уж точно не бабушатник, но и без особых претензий.
Cвежий пример, двуха новострой с ремонтом, зажопье 110 куе.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/naum ... LS6xC.html
Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"?
Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали
Faceless
Модератор
Повідомлень: 29264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7106 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:22
Serg-ik написав:
Миракс мучают 4 года.
Манхеттен тоже исчез из прайсов, но не достороен, не сдан. Мурыжат 5 лет. Есть какой-то мутный сайт, на котором никаких данных о юридическом лице.
https://manhattan-city.com.ua
Там же Медовый, Миракс, Урловский, ФК 1 и прочее.
Думаете КГС будет следующим после Укрбуда? Шансов очень много
следующим после УБ была аркада
К слову о Манхеттене, а также Заречном и Новопечерской башне, они как-то странно перешли от КГС к bud. На Манхеттене сейчас ни слова не найти о КГС, и на луне все позиционируется как буд. Кто-то может обьяснить такие рокировки?
Ромасик
Повідомлень: 2079
З нами з: 30.03.15
Подякував: 413 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:24
Faceless написав:
Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"?
Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали
Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
BIGor
Повідомлень: 4947
З нами з: 19.09.10
Подякував: 831 раз.
Подякували: 1084 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:25
Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika
Faceless
Модератор
Повідомлень: 29264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 7106 раз.
Профіль
7
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ромасик
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
20642
3585046
Сер 09 чер, 2021 15:10 Bolt
495
222399
Пон 07 чер, 2021 10:27 Frant
16
23032