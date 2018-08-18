Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"? Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали
Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
Аж интересно, что оскорбительного вы увидели у меня в посте. Реально, если для вас уровень ремонта "можно жить" начинается с подобного, то пора вводить "Киев BIGor", по сравнению с которым Захароское "Киев Faceless" - просто пролетариат
Faceless написав:Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"? Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали
Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
Аж интересно, что оскорбительного вы увидели у меня в посте. Реально, если для вас уровень ремонта "можно жить" начинается с подобного, то пора вводить "Киев BIGor", по сравнению с которым Захароское "Киев Faceless" - просто пролетариат
Вы считаете, что семья которая зарабатывает 80 кгрн в мес. должна жить в ремонте 80-90хх годов? Или еще хуже - в засцаном хруще?
Ромасик написав:К слову о Манхеттене, а также Заречном и Новопечерской башне, они как-то странно перешли от КГС к bud. На Манхеттене сейчас ни слова не найти о КГС, и на луне все позиционируется как буд. Кто-то может обьяснить такие рокировки?
Ромасик написав:К слову о Манхеттене, а также Заречном и Новопечерской башне, они как-то странно перешли от КГС к bud. На Манхеттене сейчас ни слова не найти о КГС, и на луне все позиционируется как буд. Кто-то может обьяснить такие рокировки?
bud - контора, связанная с главой КГС Кушниром.
спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?