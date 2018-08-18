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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7628762976307631>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"?
Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали

Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
Аж интересно, что оскорбительного вы увидели у меня в посте.
Реально, если для вас уровень ремонта "можно жить" начинается с подобного, то пора вводить "Киев BIGor", по сравнению с которым Захароское "Киев Faceless" - просто пролетариат
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:32

  Faceless написав:Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika

по классам жилья эконом/комфорт вроде на месте все 7 лет, но:
По состоянию на май 2021 года, квартиры экономкласса обойдутся в 750 $/м2 – это на $30 меньше, чем в начале пандемии коронавируса.

а бизнес и премиум - графики интересные. Мотозавод - это какой класс?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:36

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Т.е это, по вашему, и есть нижний порог "можно жить"?
Не, я, конечно, рад за наших аудиторов. Но даже интересно, в какой же Версаль тогда вы из Киева съехали

Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
Аж интересно, что оскорбительного вы увидели у меня в посте.
Реально, если для вас уровень ремонта "можно жить" начинается с подобного, то пора вводить "Киев BIGor", по сравнению с которым Захароское "Киев Faceless" - просто пролетариат

Вы считаете, что семья которая зарабатывает 80 кгрн в мес. должна жить в ремонте 80-90хх годов? Или еще хуже - в засцаном хруще?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:К слову о Манхеттене, а также Заречном и Новопечерской башне, они как-то странно перешли от КГС к bud. На Манхеттене сейчас ни слова не найти о КГС, и на луне все позиционируется как буд. Кто-то может обьяснить такие рокировки?

bud - контора, связанная с главой КГС Кушниром.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ролик с Гордоном про недвижимость.
Отношение к Гордону прямо скажем неоднозначное, но он в недвижимости много крутился и можно послушать.
https://youtu.be/dn7B4tJJ3aw
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:00

  foxluck написав:
  Ромасик написав:К слову о Манхеттене, а также Заречном и Новопечерской башне, они как-то странно перешли от КГС к bud. На Манхеттене сейчас ни слова не найти о КГС, и на луне все позиционируется как буд. Кто-то может обьяснить такие рокировки?

bud - контора, связанная с главой КГС Кушниром.

спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:01

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika

по классам жилья эконом/комфорт вроде на месте все 7 лет, но:
По состоянию на май 2021 года, квартиры экономкласса обойдутся в 750 $/м2 – это на $30 меньше, чем в начале пандемии коронавируса.

а бизнес и премиум - графики интересные. Мотозавод - это какой класс?

ого як подорожав економ !!!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Зачем переходить на личности? Модератор-троль?
Аж интересно, что оскорбительного вы увидели у меня в посте.
Реально, если для вас уровень ремонта "можно жить" начинается с подобного, то пора вводить "Киев BIGor", по сравнению с которым Захароское "Киев Faceless" - просто пролетариат

Вы считаете, что семья которая зарабатывает 80 кгрн в мес. должна жить в ремонте 80-90хх годов? Или еще хуже - в засцаном хруще?

И вы ещё что-то про троллинг писали...
То есть все, что дешевле приведённого вами ремонта, это засцаные хрущовки или ремонт 80-90х... Ну-ну

П. С. А что, семья с доходом 80кгрн - какие-то небожители?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:12

  Serg-ik написав:sequence
и по этой причине продажей такого отделочного материала надо заниматься так же, как продажей квартир?
https://itum.ua/catalog/keramogranit/filter/fondovalle
цена, наличие и никаки "мы вам перезвоним"

Ценники которые они заряжают на этом сайте лучше было не раскрывать. x2 по моей позиции.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?

Сложно прогнозировать.
КГС - принадлежит городу и наверное если что город будет его спасать.
bud - личные интересны Кушнира.
"Национализируй убытки, приватизируй прибыль" (С)

Волноваться у нас можно за любой объект до этапа ввода в эксплуатацию.
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