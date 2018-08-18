|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:46
foxluck написав: Ромасик написав:
спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?
Сложно прогнозировать.
КГС - принадлежит городу и наверное если что город будет его спасать.
bud - личные интересны Кушнира.
"Национализируй убытки, приватизируй прибыль" (С)
Волноваться у нас можно за любой объект до этапа ввода в эксплуатацию.
я боюсь, что городу от него только долги принадлежат. Так как и УБ был государственным.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:51
baraka написав:
просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.
Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)
да не модно уже обои, только покрас
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5263
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2445 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20642
|3585089
|
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
|
|495
|222412
|
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
|
|16
|23033
|
|