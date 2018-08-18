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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:46
foxluck написав: Ромасик написав:
спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?
Сложно прогнозировать.
КГС - принадлежит городу и наверное если что город будет его спасать.
bud - личные интересны Кушнира.
"Национализируй убытки, приватизируй прибыль" (С)
Волноваться у нас можно за любой объект до этапа ввода в эксплуатацию.
я боюсь, что городу от него только долги принадлежат. Так как и УБ был государственным.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:51
baraka написав:
просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.
Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)
да не модно уже обои, только покрас
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:29
baraka написав:
просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.
Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?viewtopic.php?f=4&p=5242861#p5242861
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:45
BIGor написав:
..
На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.
sequence написав:
Если живешь в своей халупе и тратишь только на себя, то 40К грн хватит тебе в голову. Не изобретайте.
BIGor написав:
Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.
BIGor написав:
40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.
Faceless написав:
..А что, семья с доходом 80кгрн - какие-то небожители?
Клуб олигархов какой-то...Ринат Леонидович, Вы под каким именно ником?
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