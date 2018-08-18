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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7628762976307631

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:46

  foxluck написав:
  Ромасик написав:спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?

Сложно прогнозировать.
КГС - принадлежит городу и наверное если что город будет его спасать.
bud - личные интересны Кушнира.
"Национализируй убытки, приватизируй прибыль" (С)

Волноваться у нас можно за любой объект до этапа ввода в эксплуатацию.

я боюсь, что городу от него только долги принадлежат. Так как и УБ был государственным.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:51

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)


да не модно уже обои, только покрас
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:29

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)


Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:45

  BIGor написав:..
На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.

  sequence написав:Если живешь в своей халупе и тратишь только на себя, то 40К грн хватит тебе в голову. Не изобретайте.

  BIGor написав:Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.


  BIGor написав:40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.


  Faceless написав:..А что, семья с доходом 80кгрн - какие-то небожители?

Клуб олигархов какой-то...Ринат Леонидович, Вы под каким именно ником?
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 01:01

  sequence написав:
  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом...
.

Значит, не решили нормально вопрос с онлайн-магазином, приколл-центром, конкурентами и прочими сервисами. Условный Эпицентр рядом мог добить бедолаг.
У нас все стабильно, аж страшно - планы выполняются, народ охотно тратится, притом, не на самое дешевое гомно. А сырье дорожает так, что продавать не хочется, бо завтра на выручку можно не купить следующую партию. Ждем октября, осталось чуть-чуть и фсьо

А что там будет в октябре?
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 01:02

  airmax78 написав:Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. В 2012м там квартиру смотрел. Там все. Угандошен жильцами насмерть. Кровь из глаз.


Тот чтто возле ДЖД?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 01:45

rjkz голден парк:
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Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.
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  #<1 ... 7628762976307631
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