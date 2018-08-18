Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом... .
Значит, не решили нормально вопрос с онлайн-магазином, приколл-центром, конкурентами и прочими сервисами. Условный Эпицентр рядом мог добить бедолаг. У нас все стабильно, аж страшно - планы выполняются, народ охотно тратится, притом, не на самое дешевое гомно. А сырье дорожает так, что продавать не хочется, бо завтра на выручку можно не купить следующую партию. Ждем октября, осталось чуть-чуть и фсьо
Успіх Зачем скупая жизнь нужна, Ведь завтра может быть война)))
Після такого скирдування решта життя піде на лікування всіляких нажитих хронік. Тут пару сторінок тому носили в зубах зп інженерів. Так от, вчора написав заяву мій. Платив 30, він не просив підняття. Перекупили за х2. З понеділка почну співбесіди, розповім що до чого) Нормальний бух починається з 30, головбух з 50. Зараз ітр дешевших 30 мало коли знайдеш притомних. На минулому тижні на нашому напівзабудованому масиві дівчина, котра продавала багатьом (в тому числі і мені) по 3 за сотку в 19-му, виставила пару лотів по 6))) І щоб не зовсім про іпеня - був в оп ебла (довідку про сплату забирав). По 31-му будинку РГ переуступка від 1700 за метр. По 28-му (чи як він там) - мляво, але купують, причому, за словами продавчині, на манєже всьо тє же) Всім гарних вихідних.
gonchik74 написав:Тут пару сторінок тому носили в зубах зп інженерів. Так от, вчора написав заяву мій. Платив 30, він не просив підняття. Перекупили за х2. З понеділка почну співбесіди, розповім що до чого) Нормальний бух починається з 30, головбух з 50. Зараз ітр дешевших 30 мало коли знайдеш притомних.
Памятаю, коли випускався, то платня середнього інженеру була трохи вище ЗП касира та охоронця. Йти після універу на таку роботу було взагалі безперспективно. Тому зараз працедавці пожинають плоди тих часів.