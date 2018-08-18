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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7628762976307631

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:46

  foxluck написав:
  Ромасик написав:спасибо, тогда состояние КГС нужно рассматривать в компашке с буд. Или чуть-что все ликвидное уйдет к буду? А за какеи ЖК тогда стоит волноваться?

Сложно прогнозировать.
КГС - принадлежит городу и наверное если что город будет его спасать.
bud - личные интересны Кушнира.
"Национализируй убытки, приватизируй прибыль" (С)

Волноваться у нас можно за любой объект до этапа ввода в эксплуатацию.

я боюсь, что городу от него только долги принадлежат. Так как и УБ был государственным.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:51

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)


да не модно уже обои, только покрас
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:29

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)


Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
viewtopic.php?f=4&p=5242861#p5242861
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:45

  BIGor написав:..
На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.

  sequence написав:Если живешь в своей халупе и тратишь только на себя, то 40К грн хватит тебе в голову. Не изобретайте.

  BIGor написав:Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.


  BIGor написав:40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.


  Faceless написав:..А что, семья с доходом 80кгрн - какие-то небожители?

Клуб олигархов какой-то...Ринат Леонидович, Вы под каким именно ником?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 01:01

  sequence написав:
  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом...
.

Значит, не решили нормально вопрос с онлайн-магазином, приколл-центром, конкурентами и прочими сервисами. Условный Эпицентр рядом мог добить бедолаг.
У нас все стабильно, аж страшно - планы выполняются, народ охотно тратится, притом, не на самое дешевое гомно. А сырье дорожает так, что продавать не хочется, бо завтра на выручку можно не купить следующую партию. Ждем октября, осталось чуть-чуть и фсьо

А что там будет в октябре?
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 01:02

  airmax78 написав:Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. В 2012м там квартиру смотрел. Там все. Угандошен жильцами насмерть. Кровь из глаз.


Тот чтто возле ДЖД?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 01:45

rjkz голден парк:
Зображення
Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:48

За крок до перевороту думок!©

  Damien написав:
  BIGor написав:..
На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.

  sequence написав:Если живешь в своей халупе и тратишь только на себя, то 40К грн хватит тебе в голову. Не изобретайте.

  BIGor написав:Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.


  BIGor написав:40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.


  Faceless написав:..А что, семья с доходом 80кгрн - какие-то небожители?

Клуб олигархов какой-то...Ринат Леонидович, Вы под каким именно ником?

Хмммм, а я от вважаю, що сім'ї, де двоє працюють і двоє мають СЕРЕДНЮ з/п. - можуть спокійно наскирдувати на СЕРЕДНЮ квартиру з СЕРЕДНІМ ремонтом, в СЕРЕДНІЙ локації за 7-10р!

п.с.
Але при тому ЖОСТКО скирдувати!(ніякі Єгипти/дорогі шмотки/і т.п.) і жити в батьківській хаті :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:35

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Зачем скупая жизнь нужна,
Ведь завтра может быть война)))

Після такого скирдування решта життя піде на лікування всіляких нажитих хронік.
Тут пару сторінок тому носили в зубах зп інженерів. Так от, вчора написав заяву мій.
Платив 30, він не просив підняття. Перекупили за х2. З понеділка почну співбесіди, розповім що до чого) Нормальний бух починається з 30, головбух з 50. Зараз ітр дешевших 30 мало коли знайдеш притомних.
На минулому тижні на нашому напівзабудованому масиві дівчина, котра продавала багатьом (в тому числі і мені) по 3 за сотку в 19-му, виставила пару лотів по 6)))
І щоб не зовсім про іпеня - був в оп ебла (довідку про сплату забирав). По 31-му будинку РГ переуступка від 1700 за метр. По 28-му (чи як він там) - мляво, але купують, причому, за словами продавчині, на манєже всьо тє же)
Всім гарних вихідних.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  gonchik74 написав:Тут пару сторінок тому носили в зубах зп інженерів. Так от, вчора написав заяву мій.
Платив 30, він не просив підняття. Перекупили за х2. З понеділка почну співбесіди, розповім що до чого) Нормальний бух починається з 30, головбух з 50. Зараз ітр дешевших 30 мало коли знайдеш притомних.

Памятаю, коли випускався, то платня середнього інженеру була трохи вище ЗП касира та охоронця. Йти після універу на таку роботу було взагалі безперспективно. Тому зараз працедавці пожинають плоди тих часів.
BIGor
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