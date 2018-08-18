Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Массовый исход американцев из крупных городов. В прошлом году больше всего людей выехало из Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сан-Диего. Перебирались в основном в небольшие города Техаса и Флориды. Средняя стоимость продажи дома исходящих $419,344, средняя стоимость покупки дома на новом месте $392,381. Экономия $27 тыщ. Медианная стоимость дома в США в мае составляла $380,000. Рекорд. Домов на продажу на 50% меньше, чем обычно. Улетают в среднем за 39 дней. Куда бы я исходил из Киева у нас? Полтава, Черкассы, Чернигов. Но квартиру в Киеве оставил бы.
Посмотрел на графики со скептицизмом. Похоже на кабинетное исследование с использованием недостоверных источников. Тот, кто в реале активно следил за рынком и реально ходил по ОП все это время, скорее всего улыбнется после прочтения такой "аналитики". По моим прикидкам график должен был бы задираться вверх гораздо резче.
gonchik74 написав:Зачем І щоб не зовсім про іпеня - був в оп ебла (довідку про сплату забирав). По 31-му будинку РГ переуступка від 1700 за метр. По 28-му (чи як він там) - мляво, але купують, причому, за словами продавчині, на манєже всьо тє же) Всім гарних вихідних.
Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.
Посмотрел на графики со скептицизмом. Похоже на кабинетное исследование с использованием недостоверных источников. Тот, кто в реале активно следил за рынком и реально ходил по ОП все это время, скорее всего улыбнется после прочтения такой "аналитики". По моим прикидкам график должен был бы задираться вверх гораздо резче.
Сорі, у нас по графікам зРадіо. І по нашим графікам все навпаки - падіння, а з 1 вересня - обвал до -40%
Зи. Моде свіічку фрс поставити щоб вже скоріше все відбулося
gonchik74 написав:Зачем І щоб не зовсім про іпеня - був в оп ебла (довідку про сплату забирав). По 31-му будинку РГ переуступка від 1700 за метр. По 28-му (чи як він там) - мляво, але купують, причому, за словами продавчині, на манєже всьо тє же) Всім гарних вихідних.
Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.
Мав колись необережність попити каву в ЖК стенфорд. Останнє що прислали. В секціях де ллють моноліт - 76 кгрн за квадрат. В секціях де копають котлован - 56 при 100% оплаті і здачі в 23 році. Ціни для 3к