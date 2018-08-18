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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7630763176327633>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:22

Массовый исход американцев из крупных городов.
В прошлом году больше всего людей выехало из Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сан-Диего.
Перебирались в основном в небольшие города Техаса и Флориды.
Средняя стоимость продажи дома исходящих $419,344, средняя стоимость покупки дома на новом месте $392,381. Экономия $27 тыщ.
Медианная стоимость дома в США в мае составляла $380,000. Рекорд.
Домов на продажу на 50% меньше, чем обычно. Улетают в среднем за 39 дней.
Куда бы я исходил из Киева у нас? :roll:
Полтава, Черкассы, Чернигов.
Но квартиру в Киеве оставил бы. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:31


Пол жизни собираете на квартирку? Готовьте еще +20%, "олігархи".
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 12 чер, 2021 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:38

  Faceless написав:Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika

Посмотрел на графики со скептицизмом.
Похоже на кабинетное исследование с использованием недостоверных источников.
Тот, кто в реале активно следил за рынком и реально ходил по ОП все это время, скорее всего улыбнется после прочтения такой "аналитики".
По моим прикидкам график должен был бы задираться вверх гораздо резче.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:59

  gonchik74 написав:Зачем
І щоб не зовсім про іпеня - був в оп ебла (довідку про сплату забирав). По 31-му будинку РГ переуступка від 1700 за метр. По 28-му (чи як він там) - мляво, але купують, причому, за словами продавчині, на манєже всьо тє же)
Всім гарних вихідних.

Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:05

  antey1969 написав:
  Faceless написав:Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika

Посмотрел на графики со скептицизмом.
Похоже на кабинетное исследование с использованием недостоверных источников.
Тот, кто в реале активно следил за рынком и реально ходил по ОП все это время, скорее всего улыбнется после прочтения такой "аналитики".
По моим прикидкам график должен был бы задираться вверх гораздо резче.


Сорі, у нас по графікам зРадіо. І по нашим графікам все навпаки - падіння, а з 1 вересня - обвал до -40%

Зи. Моде свіічку фрс поставити щоб вже скоріше все відбулося
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:21

  hume написав:
  gonchik74 написав:Зачем
І щоб не зовсім про іпеня - був в оп ебла (довідку про сплату забирав). По 31-му будинку РГ переуступка від 1700 за метр. По 28-му (чи як він там) - мляво, але купують, причому, за словами продавчині, на манєже всьо тє же)
Всім гарних вихідних.

Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.


Мав колись необережність попити каву в ЖК стенфорд.
Останнє що прислали. В секціях де ллють моноліт - 76 кгрн за квадрат.
В секціях де копають котлован - 56 при 100% оплаті і здачі в 23 році.
Ціни для 3к
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:22

  foxluck написав:Ролик с Гордоном про недвижимость.
Отношение к Гордону прямо скажем неоднозначное, но он в недвижимости много крутился и можно послушать.
https://youtu.be/dn7B4tJJ3aw

без смеха слушать невозможно, в целом о канале так и думал, спасибо за ссылку
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:47

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  cohan написав:
  foxluck написав:Ролик с Гордоном про недвижимость.
Отношение к Гордону прямо скажем неоднозначное, но он в недвижимости много крутился и можно послушать.
https://youtu.be/dn7B4tJJ3aw

без смеха слушать невозможно, в целом о канале так и думал, спасибо за ссылку

Угу, смійтесь далі - що Гордон - г***н і бере мільйони кредитних під 17%, вкладаючи їх в нерухомість, а здачу в оренду під 8-9% рахує супер-дохідністю! :mrgreen:
Але - де він, і де ви? ;) :lol:
Одна назва ролику багато про що говорить - "Інвестиції УСПІШНИХ"!
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:56

  Успіх написав:
  cohan написав:
  foxluck написав:Ролик с Гордоном про недвижимость.
Отношение к Гордону прямо скажем неоднозначное, но он в недвижимости много крутился и можно послушать.
https://youtu.be/dn7B4tJJ3aw

без смеха слушать невозможно, в целом о канале так и думал, спасибо за ссылку

Угу, смійтесь далі - що Гордон - г***н і бере мільйони кредитних під 17%, вкладаючи їх в нерухомість, а здачу в оренду під 8-9% рахує супер-дохідністю! :mrgreen:
Але - де він, і де ви? ;) :lol:
Одна назва ролику багато про що говорить - "Інвестиції УСПІШНИХ"!

А про свою "фабрику целительниц и провидцев" он не рассказал?
И о пирамидках конечно же (это наверно и есть "недвижимость") :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09

  Первый написав:Мав колись необережність попити каву в ЖК стенфорд.
Останнє що прислали. В секціях де ллють моноліт - 76 кгрн за квадрат.
В секціях де копають котлован - 56 при 100% оплаті і здачі в 23 році.
Ціни для 3к

Самое главное это цены для трёшек. А прошлым летом мне телефон оборвали по поводу ликвидной однушки за 1,6.
hume
 
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