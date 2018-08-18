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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01
hume
Прошлым летом ОПовцы хотели Вам всучить ликвидную однуху па1600, а сейчас там уже трёхи па2800?
Шо с очередями и "всё выгребли"?
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барабашов
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