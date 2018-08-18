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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01
hume
Прошлым летом ОПовцы хотели Вам всучить ликвидную однуху па1600, а сейчас там уже трёхи па2800?
Шо с очередями и "всё выгребли"?
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барабашов
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Додано: Суб 12 чер, 2021 13:36
Первый написав: hume написав:
Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.
Мав колись необережність попити каву в ЖК стенфорд.
Останнє що прислали. В секціях де ллють моноліт - 76 кгрн за квадрат.
В секціях де копають котлован - 56 при 100% оплаті і здачі в 23 році.
Ціни для 3к
Писець. Это дорожай по мере готовности. Не настоящий.
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airmax78
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:18
airmax78 написав:
Это дорожай
Як там ремонт - до кінця літа буде "квітка"?
Кажуть, що деякі будматеріали зробили х2 за пару місяців.
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