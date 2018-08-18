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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7630763176327633

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01

hume
Прошлым летом ОПовцы хотели Вам всучить ликвидную однуху па1600, а сейчас там уже трёхи па2800?
Шо с очередями и "всё выгребли"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:36

  Первый написав:
  hume написав:Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.


Мав колись необережність попити каву в ЖК стенфорд.
Останнє що прислали. В секціях де ллють моноліт - 76 кгрн за квадрат.
В секціях де копають котлован - 56 при 100% оплаті і здачі в 23 році.
Ціни для 3к

Писець. Это дорожай по мере готовности. Не настоящий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:18

Ремонт - можна лише розпочати)))

  airmax78 написав:Это дорожай

Як там ремонт - до кінця літа буде "квітка"?
Кажуть, що деякі будматеріали зробили х2 за пару місяців.
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  #<1 ... 7630763176327633
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