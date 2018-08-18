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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7630763176327633

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
1. Зросли більш, як на 15%
16%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01

hume
Прошлым летом ОПовцы хотели Вам всучить ликвидную однуху па1600, а сейчас там уже трёхи па2800?
Шо с очередями и "всё выгребли"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:36

  Первый написав:
  hume написав:Прошу заметить,что 31 дом ещё не готов и даже за 1700 предлагают взять риски недостроя. Большинству вошедших 1,5года назад эти объекты обходились в +- 1000 уе. При этом просят 100% при переуступке против длительной рассрочки на входе изначально.


Мав колись необережність попити каву в ЖК стенфорд.
Останнє що прислали. В секціях де ллють моноліт - 76 кгрн за квадрат.
В секціях де копають котлован - 56 при 100% оплаті і здачі в 23 році.
Ціни для 3к

Писець. Это дорожай по мере готовности. Не настоящий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:18

Ремонт - можна лише розпочати)))

  airmax78 написав:Это дорожай

Як там ремонт - до кінця літа буде "квітка"?
Кажуть, що деякі будматеріали зробили х2 за пару місяців.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:35

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Тут пару сторінок тому носили в зубах зп інженерів. Так от, вчора написав заяву мій.
Платив 30, він не просив підняття. Перекупили за х2. З понеділка почну співбесіди, розповім що до чого) Нормальний бух починається з 30, головбух з 50. Зараз ітр дешевших 30 мало коли знайдеш притомних.

Памятаю, коли випускався, то платня середнього інженеру була трохи вище ЗП касира та охоронця. Йти після універу на таку роботу було взагалі безперспективно. Тому зараз працедавці пожинають плоди тих часів.

не треба скігліти а брати в рукі лопіту і годувати сім"ю (не будем уточнювати яку саме)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:38

  antey1969 написав:
  Faceless написав:Как менялись цены на жилье в Киеве: главные цифры на первичном рынке с 2014 по 2021 годы (ИНФОГРАФИКА) | Строительный портал BuildPortal
http://budport.com.ua/news/21425-kak-me ... nfografika

Посмотрел на графики со скептицизмом.
Похоже на кабинетное исследование с использованием недостоверных источников.
Тот, кто в реале активно следил за рынком и реально ходил по ОП все это время, скорее всего улыбнется после прочтения такой "аналитики".
По моим прикидкам график должен был бы задираться вверх гораздо резче.

той хто слідкував за ринком, робив покупики на дні у 2015..2016, а в кого привалило бабло під кінець епохи зубожіння, міг затаритися у 2019 або у 2020.
Зараз інвестують в бітон хіба "олюхи".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:50

  sequence написав:
  UA написав:..
Мои знакомые торговцы стройматериалами тоже жаловались на сильное падение оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Цены поставщиков выросли, а выручка упала.
Если считать в единицах проданного товара, то вообще катастрофа.
Особо не обратил внимание на этот сигнал.
Думал, что это проблема отдельного предприятия, а не сегмента стройматериалов в целом.
Есть тут компетентные люди. Что скажете?

я постараюсь узнать у Эпика (мы с ними поругались, но добрые люди все же остались) и дам знать на следующей неделе. Могу и в Леруа спросить, там тоже добрые люди есть

а вот ще таке пише пан холява
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5242861#p5242861
  холява написав:Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !


і ще через пост
...в прошлом месяце -42 % ... тенденция однако .


мабуть, кінець епохи зубожиння 2.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:12

  flyman написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
Мои знакомые торговцы стройматериалами тоже жаловались на сильное падение оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Цены поставщиков выросли, а выручка упала.
Если считать в единицах проданного товара, то вообще катастрофа.
Особо не обратил внимание на этот сигнал.
Думал, что это проблема отдельного предприятия, а не сегмента стройматериалов в целом.
Есть тут компетентные люди. Что скажете?

я постараюсь узнать у Эпика (мы с ними поругались, но добрые люди все же остались) и дам знать на следующей неделе. Могу и в Леруа спросить, там тоже добрые люди есть

а вот ще таке пише пан холява
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5242861#p5242861
  холява написав:Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !


і ще через пост
...в прошлом месяце -42 % ... тенденция однако .


мабуть, кінець епохи зубожиння 2.

Что случилось?
Все отремонтировались? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модераторы, разбаньте Зрадио - нам срочно нужен анализ ситуации: https://news.finance.ua/ru/news/-/49450 ... dvizhimost
airmax78
 
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