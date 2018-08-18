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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7631763276337634

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
1. Зросли більш, як на 15%
16%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:37

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Модераторы, разбаньте Зрадио - нам срочно нужен анализ ситуации: https://news.finance.ua/ru/news/-/49450 ... dvizhimost

думаешь пока он в бане отдыхал то наваял какой-нибудь потусторонний график или парочку?! сегодня пятница - максимум на что можно расчитывать это на баню с допами))
а ситуация как по мне оч похожа на 2к8 так что все будет дядя федя :mrgreen:

Чим? Всі взяли кредити у доларах і не змогли їх оплатити.
Це якщо не обговорювати ціну в 100 к за хрущ в ібенях.
Зараз ні ціна, ні доларових кредитів
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:40

  Первый написав:
  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Модераторы, разбаньте Зрадио - нам срочно нужен анализ ситуации: https://news.finance.ua/ru/news/-/49450 ... dvizhimost

думаешь пока он в бане отдыхал то наваял какой-нибудь потусторонний график или парочку?! сегодня пятница - максимум на что можно расчитывать это на баню с допами))
а ситуация как по мне оч похожа на 2к8 так что все будет дядя федя :mrgreen:

Чим? Всі взяли кредити у доларах і не змогли їх оплатити.
Це якщо не обговорювати ціну в 100 к за хрущ в ібенях.
Зараз ні ціна, ні доларових кредитів

буде звичайний девал. у гривні ціна залишиться, може навіть і зросте)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:07

  Вкладчик1234 написав:А про свою "фабрику целительниц и провидцев" он не рассказал?
И о пирамидках конечно же (это наверно и есть "недвижимость") :)

там каменты еще отжигают :mrgreen:
жалко людей ( но, что делать - любят деньги, это всегда было(с)
cohan
 
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  #<1 ... 7631763276337634
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