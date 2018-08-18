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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:37
plugatyrev написав:
думаешь пока он в бане отдыхал то наваял какой-нибудь потусторонний график или парочку?! сегодня пятница - максимум на что можно расчитывать это на баню с допами))
а ситуация как по мне оч похожа на 2к8 так что все будет дядя федя
Чим? Всі взяли кредити у доларах і не змогли їх оплатити.
Це якщо не обговорювати ціну в 100 к за хрущ в ібенях.
Зараз ні ціна, ні доларових кредитів
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Додано: Суб 12 чер, 2021 19:40
Первый написав: plugatyrev написав:
думаешь пока он в бане отдыхал то наваял какой-нибудь потусторонний график или парочку?! сегодня пятница - максимум на что можно расчитывать это на баню с допами))
а ситуация как по мне оч похожа на 2к8 так что все будет дядя федя
Чим? Всі взяли кредити у доларах і не змогли їх оплатити.
Це якщо не обговорювати ціну в 100 к за хрущ в ібенях.
Зараз ні ціна, ні доларових кредитів
буде звичайний девал. у гривні ціна залишиться, може навіть і зросте)
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Додано: Суб 12 чер, 2021 20:07
Вкладчик1234 написав:
А про свою "фабрику целительниц и провидцев" он не рассказал?
И о пирамидках конечно же (это наверно и есть "недвижимость")
там каменты еще отжигают
жалко людей ( но, что делать - любят деньги, это всегда было(с)
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