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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:37
plugatyrev написав:
думаешь пока он в бане отдыхал то наваял какой-нибудь потусторонний график или парочку?! сегодня пятница - максимум на что можно расчитывать это на баню с допами))
а ситуация как по мне оч похожа на 2к8 так что все будет дядя федя
Чим? Всі взяли кредити у доларах і не змогли їх оплатити.
Це якщо не обговорювати ціну в 100 к за хрущ в ібенях.
Зараз ні ціна, ні доларових кредитів
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Додано: Суб 12 чер, 2021 19:40
Первый написав: plugatyrev написав:
думаешь пока он в бане отдыхал то наваял какой-нибудь потусторонний график или парочку?! сегодня пятница - максимум на что можно расчитывать это на баню с допами))
а ситуация как по мне оч похожа на 2к8 так что все будет дядя федя
Чим? Всі взяли кредити у доларах і не змогли їх оплатити.
Це якщо не обговорювати ціну в 100 к за хрущ в ібенях.
Зараз ні ціна, ні доларових кредитів
буде звичайний девал. у гривні ціна залишиться, може навіть і зросте)
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Додано: Суб 12 чер, 2021 20:07
Вкладчик1234 написав:
А про свою "фабрику целительниц и провидцев" он не рассказал?
И о пирамидках конечно же (это наверно и есть "недвижимость")
там каменты еще отжигают
жалко людей ( но, что делать - любят деньги, это всегда было(с)
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:47
Пляяяяяяя.... 3куе за метр. Без вариантов. Серж!!! Это эпик фейл. Сейчас я бы ходил к Вам в гости, в бассейн.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 01:55
sequence написав: Frant написав:
..
Вакансії які - касирами в супермаркетах?
Офіціантами в кабаках?
..
Франт, у нас в Киеве ща ЗП раза в два-три ниже, чем у вышеуказанных сабжей
Есть такая сеть супермаркетов в США NetCost, или в простонародье "русская база".
Слышал, что они персонал из стран б.Союза привозят, как-то рабочие визы им делают, но платят минималку - 15$ в час,еще берут русскоязычных без Инглиша.
Расроложены преимущественно в местах проживания людей из б.СССР. В американских супермаркетах кассиры имеют ОТ 20 в час.
Официант - чуть-ли не единственная профессия, где можно платить ниже минималки, но, пардон, они типами (чаевые, обязательные, примерно 15-20% от чека) имеют до 400 баксов за смену. Это считается в общем-то квалифицированный труд. Неквалифицированный, обычно за минималку в 15 в час - это бас-бои, люди которые убирают грязную посуду за клиентом.
Так что насчет кассиров и официантов? Вы утверждаете,что в Киеве 7-10 долларов в час? 1260-1800 в месяц?
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Додано: Нед 13 чер, 2021 02:02
Frant написав:
Звіздьож)))
Шкода, що закритий форум про купівлю турецької курортної нерухомості.
Тобі там було би в самий раз жартувати.
sequence написав:
Франт, у нас в Киеве ща ЗП раза в два-три ниже, чем у вышеуказанных сабжей
Це мені відомо)))
Не спокушайте, я не поїду в Америку працювати офіціантом чи касиром)))
______________
Не думаю, що офіціанти і касири в Америці розкошують))))
Скажем так, официант в НЙ вполне может заработать за несколько лет на скромную квартиру в НЙ, кассир в супермаркете через пару лет может стать кассиром в банке на примерно те-же 20 в час, но с гораздо бОльшими перспективами.
Обычно на эти вакансии идут очень молодые люди как на первую работу, студенты на парт-тайм.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 02:11
Frant написав: Grand Touring написав: Libo написав:
У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее.
Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу.
есть такое понятие инфляционный шок и последствия. А так да - что тогда было 50 баксов - еда и коммуналка, что сейчас 500.
Гм.
Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує.
Да, только делает это по-разному.
средняя в НЙ где-то в диапазоне 25-50 в час, это 4,5-9 куе в месяц.
Рент примерно 1400-2500 (1 и 2 бедрум и даже 3 бедрум), еда 400-1000 (в зависимости от количества едоков в семье), одежда, електроника, машины, игрушки, бенз - дешевле чем у нас, зачастую на очень много.
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