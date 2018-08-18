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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7632763376347635

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
1. Зросли більш, як на 15%
16%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 03:27

  Serg-ik написав:
  Grand Touring написав:благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели


Не, логика немного другая.
Сначала раьотодатели уволили сотркдников и они начали получать анэмплоймент зачастую больше, чем зарплата. Потом резко понадобились сотрудники, только они уже не хотят идти на работу, им итак хорошо. Поэтому, чтобы заполучить сотрудника, его надо переманить у конкурента бОльшей зарплатой. Тот, кого не уволили, не может получать анэмплоймент, то есть, те, кого не уволили круто проиграли, но могут сейчас заполучить лучше работу и/или зп.
rjkz
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  #<1 ... 7632763376347635
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