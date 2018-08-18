Serg-ik написав:Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели
Не, логика немного другая.
Сначала раьотодатели уволили сотркдников и они начали получать анэмплоймент зачастую больше, чем зарплата. Потом резко понадобились сотрудники, только они уже не хотят идти на работу, им итак хорошо. Поэтому, чтобы заполучить сотрудника, его надо переманить у конкурента бОльшей зарплатой. Тот, кого не уволили, не может получать анэмплоймент, то есть, те, кого не уволили круто проиграли, но могут сейчас заполучить лучше работу и/или зп.