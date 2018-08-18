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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 13 чер, 2021 03:27
Serg-ik написав: Grand Touring написав:
благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели
Не, логика немного другая.
Сначала раьотодатели уволили сотркдников и они начали получать анэмплоймент зачастую больше, чем зарплата. Потом резко понадобились сотрудники, только они уже не хотят идти на работу, им итак хорошо. Поэтому, чтобы заполучить сотрудника, его надо переманить у конкурента бОльшей зарплатой. Тот, кого не уволили, не может получать анэмплоймент, то есть, те, кого не уволили круто проиграли, но могут сейчас заполучить лучше работу и/или зп.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 05:03
sequence написав: airmax78 написав: sequence написав:
Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.
Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.
ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть ))
Не травмируйте Макса, я ему эту кухню с сортностью еще перед ремонтом рассказал, но продавцы плитки над ним посмеялись и он от огорчения меня врагом №1 сделал. Тонкая натура, шопаделать.
Контрольный выстрел. В достроенном недострое на Венике крупноформатный керамогранит ректификат полированный, истираемость 5+ (то есть, под нагрузку аэропортов, вокзалов, сильно нагруженных ТРЦ и тп), Польша. На момент ремонта розница 500+ грн. Но это 2-й сорт. Причем У ЭТОГО производителя дефекты видимые (пришлось перебирать и пускать на подрезку дефектные плитки. Дефектные - не все в пачке, 1-2-3, некоторые пачки вообще нормальные).
Я взял по....готовы?....182 грн/м2. А, ну и коллекция это была из каталога 2015 года, а я брал в 2019. Уже не модно.
Но в Агромате об этом не знали.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 05:14
sequence написав: Serg-ik написав:
..
Оставьте контактные данные чтобы узнать цену и наличие товара..Серьё-ё-ё-ё-зно???
Серж, приличный крупноформатный керамогранит 6мм в Италии/Испании стоит от 40 евро. У нас продают после перевозки, растаможки от 80. Ложить такие дела на склад у большинства очко жим-жим, к тому же оно большое (~ 3*1,5)
и хрупкое. Эпик заявлял мне год назад, что думают над такой линией, но тоже очкуют.
Оно стоит вдвое дороже такой же малоформатной плитки исключительно из-за большого процента брака/боя
а, вы об этом...
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