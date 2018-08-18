Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели
Не, логика немного другая. Сначала раьотодатели уволили сотркдников и они начали получать анэмплоймент зачастую больше, чем зарплата. Потом резко понадобились сотрудники, только они уже не хотят идти на работу, им итак хорошо. Поэтому, чтобы заполучить сотрудника, его надо переманить у конкурента бОльшей зарплатой. Тот, кого не уволили, не может получать анэмплоймент, то есть, те, кого не уволили круто проиграли, но могут сейчас заполучить лучше работу и/или зп.
sequence написав: Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.
Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.
ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть ))
Не травмируйте Макса, я ему эту кухню с сортностью еще перед ремонтом рассказал, но продавцы плитки над ним посмеялись и он от огорчения меня врагом №1 сделал. Тонкая натура, шопаделать. Контрольный выстрел. В достроенном недострое на Венике крупноформатный керамогранит ректификат полированный, истираемость 5+ (то есть, под нагрузку аэропортов, вокзалов, сильно нагруженных ТРЦ и тп), Польша. На момент ремонта розница 500+ грн. Но это 2-й сорт. Причем У ЭТОГО производителя дефекты видимые (пришлось перебирать и пускать на подрезку дефектные плитки. Дефектные - не все в пачке, 1-2-3, некоторые пачки вообще нормальные). Я взял по....готовы?....182 грн/м2. А, ну и коллекция это была из каталога 2015 года, а я брал в 2019. Уже не модно. Но в Агромате об этом не знали.
Serg-ik написав:.. Оставьте контактные данные чтобы узнать цену и наличие товара..Серьё-ё-ё-ё-зно???
Серж, приличный крупноформатный керамогранит 6мм в Италии/Испании стоит от 40 евро. У нас продают после перевозки, растаможки от 80. Ложить такие дела на склад у большинства очко жим-жим, к тому же оно большое (~ 3*1,5) и хрупкое. Эпик заявлял мне год назад, что думают над такой линией, но тоже очкуют. Оно стоит вдвое дороже такой же малоформатной плитки исключительно из-за большого процента брака/боя
Первый написав:Не вистачає графіків падінння зп і нерухомості від зРадіо. Беспристрастного філігранного перетворення білого в чорне і навпаки. Його що забанили? 2.5 місяці до грандіозного падіння. Нервую.
Мечтать не вредно - гулял по океану. А спутниковый интернет слишком медленный и дорогой для чтения твоей пропаганды о 40%-ном росте зарплат и стабильности тарифов на коммуналку. Оба утверждения являются обманом.
Рост номинальной средней зарплаты за 2 года - 32%, реальной - 16% (по Киеву еще меньше - 29% и 13%, соответственно). Средний рост тарифов на коммуналку при этом - 20% (падение в 2020-м к 2019-му на 11% и рост в 2021-м к 2020-му на 35%)
PS: еще доморощенным экономистам не следует забывать, что количество работающих (т.е. получающих зарплату) не является стабильной величиной, а значит необходимо иметь в виду динамику занятости, которая, увы, негативная
Первый написав:Не вистачає графіків падінння зп і нерухомості від зРадіо. Беспристрастного філігранного перетворення білого в чорне і навпаки. Його що забанили? 2.5 місяці до грандіозного падіння. Нервую.
Мечтать не вредно - гулял по океану. А спутниковый интернет слишком медленный и дорогой для чтения твоей пропаганды о 40%-ном росте зарплат и стабильности тарифов на коммуналку. Оба утверждения являются обманом.
Рост номинальной средней зарплаты за 2 года - 32%, реальной - 16% (по Киеву еще меньше - 29% и 13%, соответственно). Средний рост тарифов на коммуналку при этом - 20% (падение в 2020-м к 2019-му на 11% и рост в 2021-м к 2020-му на 35%)
PS: еще доморощенным экономистам не следует забывать, что количество работающих (т.е. получающих зарплату) не является стабильной величиной, а значит необходимо иметь в виду динамику занятости, которая, увы, негативная
Ура, розбанили!!!! У нас у дворі багатоквартирного будинку проценти рахувати не вміють, а он гроші вже почали рахувати.
Ріст комунальних то канечно КАПЕЦЬ! 36%!!! Для кийова це +78 грн на лепестрічество їіііі??????, якщо не повезло то ще гривень 20 на газ. Але не у всіх є газ, тому у них перевага на 20 грн у скирдувальній можливості на купівлю квартири.
airmax78 написав:Будет трагикомично, если Зрадио уволят из охулиардной компании за то, что по его рекомендации порезали план инвестиций и охулиардную компанию в итоге потеснит другой производитель памперсов.
Памперсы - это не ко мне. А инвестиции мы порезали аналогично конкурентам. CAPEX / SALES в прошлом году - 12%. Рекордно низкий для нас, но не для рынка. Порезали, кстати, по обоюдному согласию местного и корпоративного менеджмента.
Тебе не мешало бы посмотреть на общее состояние дел с инвестициями по экономике. А то выглядишь глуповато. BTW, в жилом строительстве они снизились на 68%. А у меня в компании - на 40%