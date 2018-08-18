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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7633763476357636>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
1. Зросли більш, як на 15%
16%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 03:27

  Serg-ik написав:
  Grand Touring написав:благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели


Не, логика немного другая.
Сначала раьотодатели уволили сотркдников и они начали получать анэмплоймент зачастую больше, чем зарплата. Потом резко понадобились сотрудники, только они уже не хотят идти на работу, им итак хорошо. Поэтому, чтобы заполучить сотрудника, его надо переманить у конкурента бОльшей зарплатой. Тот, кого не уволили, не может получать анэмплоймент, то есть, те, кого не уволили круто проиграли, но могут сейчас заполучить лучше работу и/или зп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 05:03

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.

Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.

ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть ))


Не травмируйте Макса, я ему эту кухню с сортностью еще перед ремонтом рассказал, но продавцы плитки над ним посмеялись и он от огорчения меня врагом №1 сделал. Тонкая натура, шопаделать.
Контрольный выстрел. В достроенном недострое на Венике крупноформатный керамогранит ректификат полированный, истираемость 5+ (то есть, под нагрузку аэропортов, вокзалов, сильно нагруженных ТРЦ и тп), Польша. На момент ремонта розница 500+ грн. Но это 2-й сорт. Причем У ЭТОГО производителя дефекты видимые (пришлось перебирать и пускать на подрезку дефектные плитки. Дефектные - не все в пачке, 1-2-3, некоторые пачки вообще нормальные).
Я взял по....готовы?....182 грн/м2. А, ну и коллекция это была из каталога 2015 года, а я брал в 2019. Уже не модно. :mrgreen: Но в Агромате об этом не знали. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 05:14

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Оставьте контактные данные чтобы узнать цену и наличие товара..Серьё-ё-ё-ё-зно???

Серж, приличный крупноформатный керамогранит 6мм в Италии/Испании стоит от 40 евро. У нас продают после перевозки, растаможки от 80. Ложить такие дела на склад у большинства очко жим-жим, к тому же оно большое (~ 3*1,5) и хрупкое. Эпик заявлял мне год назад, что думают над такой линией, но тоже очкуют.
Оно стоит вдвое дороже такой же малоформатной плитки исключительно из-за большого процента брака/боя


а, вы об этом...
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 08:48

  Xenon написав:Зображення
.
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Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:10

  Первый написав:Не вистачає графіків падінння зп і нерухомості від зРадіо.
Беспристрастного філігранного перетворення білого в чорне і навпаки.
Його що забанили? 2.5 місяці до грандіозного падіння. Нервую.


Мечтать не вредно - гулял по океану. А спутниковый интернет слишком медленный и дорогой для чтения твоей пропаганды о 40%-ном росте зарплат и стабильности тарифов на коммуналку. Оба утверждения являются обманом.

Рост номинальной средней зарплаты за 2 года - 32%, реальной - 16% (по Киеву еще меньше - 29% и 13%, соответственно). Средний рост тарифов на коммуналку при этом - 20% (падение в 2020-м к 2019-му на 11% и рост в 2021-м к 2020-му на 35%)


https://index.minfin.com.ua/labour/sala ... e/ukraina/
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/54.pdf
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/67.pdf

PS: еще доморощенным экономистам не следует забывать, что количество работающих (т.е. получающих зарплату) не является стабильной величиной, а значит необходимо иметь в виду динамику занятости, которая, увы, негативная
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:19

Якось не вистачає графіків зРадіо
Розбаньте плз промінь світлого майбутнього, а то ці нелюдські басейни й ціни доведуть до інфаркту.

Що за пропаганда бухалова біля басейнів? Де пропаганда будівництва Дніпрогесів і біломорканалів?

Зи. Нарешті Почали копати ЖК Вашингтон. Ціна прям по книжці зРадіо - 3к 6.6 млн на 4 поверсі.

На 14тому овер 8 млн млн грн.

Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.

Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будет трагикомично, если Зрадио уволят из охулиардной компании за то, что по его рекомендации порезали план инвестиций и охулиардную компанию в итоге потеснит другой производитель памперсов.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Якось не вистачає графіків зРадіо
Розбаньте плз промінь світлого майбутнього, а то ці нелюдські басейни й ціни доведуть до інфаркту.

Що за пропаганда бухалова біля басейнів? Де пропаганда будівництва Дніпрогесів і біломорканалів?

Зи. Нарешті Почали копати ЖК Вашингтон. Ціна прям по книжці зРадіо - 3к 6.6 млн на 4 поверсі.

На 14тому овер 8 млн млн грн.

Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.

Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
а как бы вы прокомментировали архитектуру вашингтона?
у меня либо прицел сбился, либо это на самом деле треш


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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:28

  zРадио написав:
  Первый написав:Не вистачає графіків падінння зп і нерухомості від зРадіо.
Беспристрастного філігранного перетворення білого в чорне і навпаки.
Його що забанили? 2.5 місяці до грандіозного падіння. Нервую.


Мечтать не вредно - гулял по океану. А спутниковый интернет слишком медленный и дорогой для чтения твоей пропаганды о 40%-ном росте зарплат и стабильности тарифов на коммуналку. Оба утверждения являются обманом.

Рост номинальной средней зарплаты за 2 года - 32%, реальной - 16% (по Киеву еще меньше - 29% и 13%, соответственно). Средний рост тарифов на коммуналку при этом - 20% (падение в 2020-м к 2019-му на 11% и рост в 2021-м к 2020-му на 35%)


https://index.minfin.com.ua/labour/sala ... e/ukraina/
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/54.pdf
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/67.pdf

PS: еще доморощенным экономистам не следует забывать, что количество работающих (т.е. получающих зарплату) не является стабильной величиной, а значит необходимо иметь в виду динамику занятости, которая, увы, негативная


Ура, розбанили!!!! У нас у дворі багатоквартирного будинку проценти рахувати не вміють, а он гроші вже почали рахувати.

Ріст комунальних то канечно КАПЕЦЬ! 36%!!!
Для кийова це
+78 грн на лепестрічество їіііі??????, якщо не повезло то ще гривень 20 на газ. Але не у всіх є газ, тому у них перевага на 20 грн у скирдувальній можливості на купівлю квартири.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:34

  airmax78 написав:Будет трагикомично, если Зрадио уволят из охулиардной компании за то, что по его рекомендации порезали план инвестиций и охулиардную компанию в итоге потеснит другой производитель памперсов.


Памперсы - это не ко мне. А инвестиции мы порезали аналогично конкурентам. CAPEX / SALES в прошлом году - 12%. Рекордно низкий для нас, но не для рынка. Порезали, кстати, по обоюдному согласию местного и корпоративного менеджмента.

Тебе не мешало бы посмотреть на общее состояние дел с инвестициями по экономике. А то выглядишь глуповато. BTW, в жилом строительстве они снизились на 68%. А у меня в компании - на 40% 8)
zРадио
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