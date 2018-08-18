Додано: Нед 13 чер, 2021 05:03

sequence написав: airmax78 написав: sequence написав: Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата. Фондовалле говно, как и Ламинам - хрупкие сильно. Знаком с собственником Фондоваля, жаловался мне год назад, что сэкономили на линии, теперь на выходе 2го, 3го сорта и неликвидов вылазит не меньше первого. Ну и декористика откровенно слабовата.

Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня. Мне оч нравится. Даже подумал: почему же мне дизигнеры нигде его не влепили. Потом узнал ценник - понял - пожалели меня.

ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть )) ничего вы так и не поняли. Фондовалле один из самых дешевых среди крупноформатных. А еще можно у дилера просить второй сорт со скидкой процентов 20. Продавец об этом, правда может не знать, но оно есть ))

Не травмируйте Макса, я ему эту кухню с сортностью еще перед ремонтом рассказал, но продавцы плитки над ним посмеялись и он от огорчения меня врагом №1 сделал. Тонкая натура, шопаделать.Контрольный выстрел. В достроенном недострое на Венике крупноформатный керамогранит ректификат полированный, истираемость 5+ (то есть, под нагрузку аэропортов, вокзалов, сильно нагруженных ТРЦ и тп), Польша. На момент ремонта розница 500+ грн. Но это 2-й сорт. Причем У ЭТОГО производителя дефекты видимые (пришлось перебирать и пускать на подрезку дефектные плитки. Дефектные - не все в пачке, 1-2-3, некоторые пачки вообще нормальные).Я взял по....готовы?....182 грн/м2. А, ну и коллекция это была из каталога 2015 года, а я брал в 2019. Уже не модно.Но в Агромате об этом не знали.