Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 15:41
kingkongovets написав: Первый написав:Якось не вистачає графіків зРадіо Розбаньте плз промінь світлого майбутнього, а то ці нелюдські басейни й ціни доведуть до інфаркту. Що за пропаганда бухалова біля басейнів? Де пропаганда будівництва Дніпрогесів і біломорканалів? Зи. Нарешті Почали копати ЖК Вашингтон. Ціна прям по книжці зРадіо - 3к 6.6 млн на 4 поверсі. На 14тому овер 8 млн млн грн. Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент. Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
а как бы вы прокомментировали архитектуру вашингтона?
у меня либо прицел сбился, либо это на самом деле треш
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Вашингтон - норм. Трэш - это Франклин. Не знаю что с ними случилось.
airmax78
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:42
zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Розумію, Я б теж розстроївся якби вангував на всеохоплюючу опу, а її не було… думаєш на скільки додаткові 78 грн підкосять ціни на квартири? -20 чи - 30% від березня 2020?
Первый
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:47
kingkongovets написав: Первый написав:Якось не вистачає графіків зРадіо Розбаньте плз промінь світлого майбутнього, а то ці нелюдські басейни й ціни доведуть до інфаркту. Що за пропаганда бухалова біля басейнів? Де пропаганда будівництва Дніпрогесів і біломорканалів? Зи. Нарешті Почали копати ЖК Вашингтон. Ціна прям по книжці зРадіо - 3к 6.6 млн на 4 поверсі. На 14тому овер 8 млн млн грн. Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент. Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
а как бы вы прокомментировали архитектуру вашингтона?
у меня либо прицел сбился, либо это на самом деле треш
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Дизайн рейдерів мені подобається.
1/2 паркомісць не подобається. Ну і ціна в майже 80 кгрн за метр в квартирі не в стіну, на етапі робимо вигляд що копаємо котлован, якось теж.
Первый
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:47
Первый написав: zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Розумію, Я б теж розстроївся якби вангував на всеохоплюючу опу, а її не було…
Где
sequence
? Тут настоящая Пифия нашлась. У меня всего-навсего экономический прогноз, а сабж перенесся в будущее и точно знает, что по состоянию на конец сентября 2022-го коррекции на КРЖН не было
zРадио
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:50
Может кому-то будет полезно - видео от юриста
"Как самому проверить навостройку"
https://youtu.be/blO2jsLfNAE
foxluck
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:50
zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.
airmax78
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:54
airmax78 написав: zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.
Конкретней! Я пока дочитал только до заунывной Прохожего над прайсом КГС, в котором на сопоставимых этапах строительства цены не растут с конца 2019-го
zРадио
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:56
zРадио написав: Первый написав: zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Розумію, Я б теж розстроївся якби вангував на всеохоплюючу опу, а її не було…
Где
sequence
? Тут настоящая Пифия нашлась. У меня всего-навсего экономический прогноз, а сабж перенесся в будущее и точно знает, что по состоянию на конец сентября 2022-го коррекции на КРЖН не было
Рано ещё капитулировать и окончательно переносить прогноз на сентябрь 2022. Кто знает что ещё может произойти до сентября 2021.
airmax78
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Додано: Нед 13 чер, 2021 16:03
airmax78 написав:
Рано ещё капитулировать и окончательно переносить прогноз на сентябрь 2022. Кто знает что ещё может произойти до сентября 2021.
Я и не переношу. В прогнозе временной интервал. Октябрь 2021-го - начальная точка, сентябрь 2022-го - конечная. Гадалка же утверждает, что этого УЖЕ не случилось, с высоты июня 2021-го.
Абсурд? Естественно. Но здесь и не такое прочитаешь)
PS: свой прогноз пересматривать пока не вижу причин - ожидания по сворачиванию QE без изменений (не позднее осени). Будут предпосылки - уточню. Пока их нет
zРадио
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