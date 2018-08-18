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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7634763576367637>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:41

  kingkongovets написав:
Первый написав:Якось не вистачає графіків зРадіо
Розбаньте плз промінь світлого майбутнього, а то ці нелюдські басейни й ціни доведуть до інфаркту.

Що за пропаганда бухалова біля басейнів? Де пропаганда будівництва Дніпрогесів і біломорканалів?

Зи. Нарешті Почали копати ЖК Вашингтон. Ціна прям по книжці зРадіо - 3к 6.6 млн на 4 поверсі.

На 14тому овер 8 млн млн грн.

Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.

Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
а как бы вы прокомментировали архитектуру вашингтона?
у меня либо прицел сбился, либо это на самом деле треш


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Вашингтон - норм. Трэш - это Франклин. Не знаю что с ними случилось.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:42

  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:


Розумію, Я б теж розстроївся якби вангував на всеохоплюючу опу, а її не було… думаєш на скільки додаткові 78 грн підкосять ціни на квартири? -20 чи - 30% від березня 2020?
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:47

  kingkongovets написав:
Первый написав:Якось не вистачає графіків зРадіо
Розбаньте плз промінь світлого майбутнього, а то ці нелюдські басейни й ціни доведуть до інфаркту.

Що за пропаганда бухалова біля басейнів? Де пропаганда будівництва Дніпрогесів і біломорканалів?

Зи. Нарешті Почали копати ЖК Вашингтон. Ціна прям по книжці зРадіо - 3к 6.6 млн на 4 поверсі.

На 14тому овер 8 млн млн грн.

Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.

Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
а как бы вы прокомментировали архитектуру вашингтона?
у меня либо прицел сбился, либо это на самом деле треш


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Дизайн рейдерів мені подобається.

1/2 паркомісць не подобається. Ну і ціна в майже 80 кгрн за метр в квартирі не в стіну, на етапі робимо вигляд що копаємо котлован, якось теж.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:47

  Первый написав:
  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:


Розумію, Я б теж розстроївся якби вангував на всеохоплюючу опу, а її не було…


Где sequence? Тут настоящая Пифия нашлась. У меня всего-навсего экономический прогноз, а сабж перенесся в будущее и точно знает, что по состоянию на конец сентября 2022-го коррекции на КРЖН не было :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может кому-то будет полезно - видео от юриста
"Как самому проверить навостройку"
https://youtu.be/blO2jsLfNAE
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:50

  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:

Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:54

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:

Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.


Конкретней! Я пока дочитал только до заунывной Прохожего над прайсом КГС, в котором на сопоставимых этапах строительства цены не растут с конца 2019-го
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:56

  zРадио написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:


Розумію, Я б теж розстроївся якби вангував на всеохоплюючу опу, а її не було…


Где sequence? Тут настоящая Пифия нашлась. У меня всего-навсего экономический прогноз, а сабж перенесся в будущее и точно знает, что по состоянию на конец сентября 2022-го коррекции на КРЖН не было :mrgreen:

Рано ещё капитулировать и окончательно переносить прогноз на сентябрь 2022. Кто знает что ещё может произойти до сентября 2021.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:03

  airmax78 написав:Рано ещё капитулировать и окончательно переносить прогноз на сентябрь 2022. Кто знает что ещё может произойти до сентября 2021.


Я и не переношу. В прогнозе временной интервал. Октябрь 2021-го - начальная точка, сентябрь 2022-го - конечная. Гадалка же утверждает, что этого УЖЕ не случилось, с высоты июня 2021-го.

Абсурд? Естественно. Но здесь и не такое прочитаешь)

PS: свой прогноз пересматривать пока не вижу причин - ожидания по сворачиванию QE без изменений (не позднее осени). Будут предпосылки - уточню. Пока их нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57

Жалько що так і не побачили анонсований аналіз впливу на вартість квартир зменшення купівельної спроможності на 78 грн.
У дворі дуже хвилюються. Невже знову?
Первый
 
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