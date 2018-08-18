у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 17:40
у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
Додано: Нед 13 чер, 2021 17:57
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
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