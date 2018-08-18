у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 17:40
у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
Додано: Нед 13 чер, 2021 17:57
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
Додано: Нед 13 чер, 2021 18:20
Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
Додано: Нед 13 чер, 2021 18:26
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У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.[/quote]
ну так бери кредит на даунпеймент и бегом в рассрочку. подорожает - перейдешь не кредит, подешевеет - вообще в шоколаде. куда ни глянь - везде профит
Додано: Нед 13 чер, 2021 18:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коммерческую не дадут на не готовый объект, кроме вариантов, когда банк напрямую работает с застройщиком, но таких вариантов немного.
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