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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7634763576367637

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:40

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:

Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.

у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:57

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:

Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.

у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..

У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:20

  airmax78 написав:У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.


Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:26

[/quote]
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.[/quote]
ну так бери кредит на даунпеймент и бегом в рассрочку. подорожает - перейдешь не кредит, подешевеет - вообще в шоколаде. куда ни глянь - везде профит :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.


Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...


Коммерческую не дадут на не готовый объект, кроме вариантов, когда банк напрямую работает с застройщиком, но таких вариантов немного.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:37

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь :mrgreen:

Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.

у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..

ЗРадіо каже що комуналка на 78 грн на місяць подорожчала. Навіть не знаю у кого тепер є гроші
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.


Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...

Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:36

  Первый написав:ЗРадіо каже що комуналка на 78 грн на місяць подорожчала. Навіть не знаю у кого тепер є гроші

е, це вже який раз про 78 грн.?
борги по ЖКХ це ще від папіредників.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:37

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.


Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...

Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.

продавай прєлєсць, поки дають гривні, які міцніють, а не палаючими Авізо по дупі шмагають
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:38

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.


Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...

Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.

а не приведи господь случится вискарь зажмешь? или ник поменяешь?
plugatyrev
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