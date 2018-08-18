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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 17:57
plugatyrev написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.
у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:20
airmax78 написав:
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
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zРадио
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:26
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У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.[/quote]
ну так бери кредит на даунпеймент и бегом в рассрочку. подорожает - перейдешь не кредит, подешевеет - вообще в шоколаде. куда ни глянь - везде профит
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plugatyrev
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:30
zРадио написав: airmax78 написав:
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
Коммерческую не дадут на не готовый объект, кроме вариантов, когда банк напрямую работает с застройщиком, но таких вариантов немного.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 19:37
plugatyrev написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Как рылы поголовно оживились с завершением моего отпуска) Надо же - столько чести. На первый-прохожий рас-счи-тайсь
Соскучились по трезвому анализу и холодному расчету. Потому что новые ценники в ОП вгоняют в депрессию.
у тебя ж денег нет. какое тебе дело до ценников в оп?!..
ЗРадіо каже що комуналка на 78 грн на місяць подорожчала. Навіть не знаю у кого тепер є гроші
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Первый
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:25
zРадио написав: airmax78 написав:
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.
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airmax78
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:36
Первый написав:
ЗРадіо каже що комуналка на 78 грн на місяць подорожчала. Навіть не знаю у кого тепер є гроші
е, це вже який раз про 78 грн.?
борги по ЖКХ це ще від папіредників.
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flyman
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:37
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.
продавай прєлєсць, поки дають гривні, які міцніють, а не палаючими Авізо по дупі шмагають
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flyman
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:38
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
У меня же кредитоспособность колоссальная и идеальная кредитная история с досрочно погашенной валютної ипотекой. Ну и че-то там еще, что прораб не успел подмести, по сусекам наскребу.
Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.
а не приведи господь случится вискарь зажмешь? или ник поменяешь?
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plugatyrev
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