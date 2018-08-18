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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7635763676377638

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:31

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...

Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.

а не приведи господь случится вискарь зажмешь? или ник поменяешь?

Перейду на свой старый ник: obval
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 03:00

  airmax78 написав:rjkz голден парк:
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Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.


К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 05:58

  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz голден парк:
Зображення
Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.


К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.

Куди дивились керуюча компанія,ОСББ та поліціянти??
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