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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7636763776387639>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:31

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...

Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.

а не приведи господь случится вискарь зажмешь? или ник поменяешь?

Перейду на свой старый ник: obval
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 03:00

  airmax78 написав:rjkz голден парк:
Зображення
Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.


К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 05:58

  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz голден парк:

Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.


У меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.

Куди дивились керуюча компанія,ОСББ та поліціянти??

З'їхали - орендарі?
Чи навіть власники???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 07:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:23

Рост цен на м2 выдохся, нужно банкротить еще одну строительную компанию и замораживать ее стройки

Кто там остался из государственных?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:22

  Первый написав:..
Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.

Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?

этот же харьковский застройщик достраивает укрбудовские дома на Теремках - коллега имела несчастье прикупить. Говорит, шуруют быстро.
Из рубрики "новости с полей". Знакомая купила убитую 2ху 71м2 за 64 на Милославской 8. Разводка горизонтальная, дому лет 10. Я ей где-то год совал графики, перемежая с заклинаниями подождать, но она послала к куям, сказала, что из-за меня теперь ей не хватает на ремонт, придется брать в банке кредит.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:26

недооцінений КРЖН - півтора разу нижче, ніж на початку 2014

хроніки росту:
https://news.finance.ua/ua/news/-/494754/yak-zminyuvalysya-tsiny-na-zhytlo-v-kyyevi-z-2014-roku-infografika

До травня 2021 року середня ціна за квадратний метр житла в столиці досягла $ 1 080, мінімальна — $ 730. Це майже в півтора разу нижче, ніж на початку 2014 року.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:27

  sequence написав: этот же харьковский застройщик достраивает укрбудовские дома на Теремках - коллега имела несчастье прикупить. Говорит, шуруют быстро.
Из рубрики "новости с полей". Знакомая купила убитую 2ху 71м2 за 64 на Милославской 8. Разводка горизонтальная, дому лет 10. Я ей где-то год совал графики, перемежая с заклинаниями подождать, но она послала к куям, сказала, что из-за меня теперь ей не хватает на ремонт, придется брать в банке кредит.

Если таки домучают Подольский мост с выходом на Бальзака - это будет бимба в эконом классе. Куча относительно новых домов по бросовым ценам.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:36

  sequence написав:
  Первый написав:..
Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.

Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?

этот же харьковский застройщик достраивает укрбудовские дома на Теремках - коллега имела несчастье прикупить. Говорит, шуруют быстро.
Из рубрики "новости с полей". Знакомая купила убитую 2ху 71м2 за 64 на Милославской 8. Разводка горизонтальная, дому лет 10. Я ей где-то год совал графики, перемежая с заклинаниями подождать, но она послала к куям, сказала, что из-за меня теперь ей не хватает на ремонт, придется брать в банке кредит.

Нащо їй ремонт?
Ще витрати 20куе і 2 роки.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:43

  UA написав:..
Если таки домучают Подольский мост с выходом на Бальзака - это будет бимба в эконом классе. Куча относительно новых домов по бросовым ценам.
Те которые более-менее современные, находятся даже по меркам Трои на отшибе, как вышеуказанная Милославская. Там нужно метро, но судя по динамике стройки метро последних лет, не только лишь все смогут дожить.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:45

  UA написав:Если таки домучают Подольский мост с выходом на Бальзака - это будет бимба в эконом классе. Куча относительно новых домов по бросовым ценам.


на этой неделе начинают строить выход на бальзака
https://www.youtube.com/watch?v=02x-5MmUphI
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