Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Что-то не сходится. С "колоссальной кредитоспособностью" нечего ловить в программах льготной ипотеки - лимит по телу низкий, а в коммерческую ипотеку, где лимитов, можно сказать, что нет, ты сам не спешишь. Почему? 15% годовых в гривне. Тебя послушать, так бетон в цене растет быстрее. А выходит, ты не веришь ни в потенцил роста недвижимости, ни в ее способность защищать от девальвации гривны...
Я верю Зрадио. Жду -40%. Осталось недолго.
а не приведи господь случится вискарь зажмешь? или ник поменяешь?
airmax78 написав:rjkz голден парк: Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.
К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны. Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.
У меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны. Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
Куди дивились керуюча компанія,ОСББ та поліціянти??
З'їхали - орендарі? Чи навіть власники???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 07:26, всього редагувалось 4 разів.
Первый написав:.. Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.
Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
этот же харьковский застройщик достраивает укрбудовские дома на Теремках - коллега имела несчастье прикупить. Говорит, шуруют быстро. Из рубрики "новости с полей". Знакомая купила убитую 2ху 71м2 за 64 на Милославской 8. Разводка горизонтальная, дому лет 10. Я ей где-то год совал графики, перемежая с заклинаниями подождать, но она послала к куям, сказала, что из-за меня теперь ей не хватает на ремонт, придется брать в банке кредит.
sequence написав: этот же харьковский застройщик достраивает укрбудовские дома на Теремках - коллега имела несчастье прикупить. Говорит, шуруют быстро. Из рубрики "новости с полей". Знакомая купила убитую 2ху 71м2 за 64 на Милославской 8. Разводка горизонтальная, дому лет 10. Я ей где-то год совал графики, перемежая с заклинаниями подождать, но она послала к куям, сказала, что из-за меня теперь ей не хватает на ремонт, придется брать в банке кредит.
Если таки домучают Подольский мост с выходом на Бальзака - это будет бимба в эконом классе. Куча относительно новых домов по бросовым ценам.
Первый написав:.. Укрбудовський ЖК кристал хаус перейменували кристал резидентс і буде добудовувати якийсь харківський шараш монтаж - сітістройдевелопмент.
Хто знає, це зовсім поганий забудовник чи ні?
этот же харьковский застройщик достраивает укрбудовские дома на Теремках - коллега имела несчастье прикупить. Говорит, шуруют быстро. Из рубрики "новости с полей". Знакомая купила убитую 2ху 71м2 за 64 на Милославской 8. Разводка горизонтальная, дому лет 10. Я ей где-то год совал графики, перемежая с заклинаниями подождать, но она послала к куям, сказала, что из-за меня теперь ей не хватает на ремонт, придется брать в банке кредит.
UA написав:.. Если таки домучают Подольский мост с выходом на Бальзака - это будет бимба в эконом классе. Куча относительно новых домов по бросовым ценам.
Те которые более-менее современные, находятся даже по меркам Трои на отшибе, как вышеуказанная Милославская. Там нужно метро, но судя по динамике стройки метро последних лет, не только лишь все смогут дожить.