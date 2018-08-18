кстати, сказала, что обои сдерет нахер и будет красить. Трололо прав - тема обоев, наконец, сдыхает. Как можно было так укуйкать за 10 лет хату предыдущему собственнику - ума не приложу.
Однако, контингент
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:48
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:10
на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.
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