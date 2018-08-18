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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7636763776387639

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:48

  flyman написав:..
Нащо їй ремонт?
Ще витрати 20куе і 2 роки.

кстати, сказала, что обои сдерет нахер и будет красить. Трололо прав - тема обоев, наконец, сдыхает. Как можно было так укуйкать за 10 лет хату предыдущему собственнику - ума не приложу.
Однако, контингент
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:10

на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.
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