Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.
Grand Touring написав:на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.
Точно! А тот, кто покупает мороженки, лишает оборотных средств хладокомбинаты
Grand Touring написав:на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.
точно. А когда дети съезжают от родителей на съемную, они автоматом становятся "дуограями". Притом, если обратно возвращаются, то сразу образуется "навес" и нищий флэтлорд.