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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7637763876397640>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:10

на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:26

  Grand Touring написав:на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.

Точно!
А тот, кто покупает мороженки, лишает оборотных средств хладокомбинаты
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:32

  Grand Touring написав:на ринку є люди, що проінвестували будівництво і в очікуванні завершення будівництва винаймають житло. Назовемо їх дуограями. Коли дуограй отримує житло, він позбавляє обігових коштів, по-перше, лендлорда (що практично синонім інвестор на рн), по-друге, будівничу компанію. Якщо держава хоче підтримати будівельну галузь та залучити інвесторів, вона повинна максимально насичувати ринок нерухомості дуограями.

точно. А когда дети съезжают от родителей на съемную, они автоматом становятся "дуограями". Притом, если обратно возвращаются, то сразу образуется "навес" и нищий флэтлорд. :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пляяяяяяя.... 3куе за метр. Без вариантов. Серж!!! Это эпик фейл. Сейчас я бы ходил к Вам в гости, в бассейн.

а чуть позже-к дерматологу
не жалею о ФТ, это реально неохрущ с комнатами по 12 метров
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать

Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/49475 ... nfografika

Хорошо видны "хаи весны 2020"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Пляяяяяяя.... 3куе за метр. Без вариантов. Серж!!! Это эпик фейл. Сейчас я бы ходил к Вам в гости, в бассейн.

а чуть позже-к дерматологу
не жалею о ФТ, это реально неохрущ с комнатами по 12 метров

Ну и правильно. Чего уже жалеть. Поезд красивой жизни ушел. Хотя, конечно, сейчас бы Вы полтос легко превратили в 150К - желающих жить в неохруще с комнатами по 12 метров - хоть отбавляй.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:48

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/494754/yak-zminyuvalysya-tsiny-na-zhytlo-v-kyyevi-z-2014-roku-infografika

Хорошо видны "хаи весны 2020"

"Это рост не настоящий. Это рост по мере готовности"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:57

  Serg-ik написав:
  hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать

Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему

Ну да. Цивилизованные люди живут в таких домах:
Зображення

Дикари - в таких:
Зображення
Смотрите не перепутайте.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:11

  kingkongovets написав:
  UA написав:Если таки домучают Подольский мост с выходом на Бальзака - это будет бимба в эконом классе. Куча относительно новых домов по бросовым ценам.


на этой неделе начинают строить выход на бальзака
https://www.youtube.com/watch?v=02x-5MmUphI

это не интересно. Начать строить-это чтоб финансирование получать
Гораздо интересней на какой неделе закончат и пустят транспорт,так чтобы столбы не падали и фонтанчики из-под асфальта не пробивались
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