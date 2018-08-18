Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Надыбал свежую инфу с полей пиломатериалов.Пиломатериалы дешевеют, потому что их никто не покупает. Фьючерсы на пиломатериалы понесли крупнейшие потери за неделю, продолжая падать с рекордных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Пилорамы наращивают производство, а потребители не спешат покупать их продукцию. Думаем.
hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать
Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему
Ну да. Цивилизованные люди живут в таких домах:
Дикари - в таких: Смотрите не перепутайте.
Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно. А нижняя картинка это похоже на картинку. Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.
hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать
Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему
Ну да. Цивилизованные люди живут в таких домах:
Дикари - в таких: Смотрите не перепутайте.
Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно. А нижняя картинка это похоже на картинку. Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.
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Знизу це Сткогольм, район соціального житла.
Зверху, я так розумію, це ПОХ Круші або Новокаховський, або Навігатор в дупі Куренівки, ЖК для успішних укропів.
aureliomark написав:Надыбал свежую инфу с полей пиломатериалов.Пиломатериалы дешевеют, потому что их никто не покупает. Фьючерсы на пиломатериалы понесли крупнейшие потери за неделю, продолжая падать с рекордных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Пилорамы наращивают производство, а потребители не спешат покупать их продукцию. Думаем.
hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать
Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему
Сержик, я не понимаю, какие дикари? Отличный комплекс, с великолепнейший придомовой, одной из лучших в Киеве. Однородность проживающих и тд и тп. Обычно в такой ситуации говорю, что цены говорят сами за себя. Кстати, какие у вас сейчас комнаты и кухня? Какая придомовая? Какой контингент? Как с ремонтом? Удобно? Судя по всему - да