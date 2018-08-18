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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7637763876397640

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Надыбал свежую инфу с полей пиломатериалов.Пиломатериалы дешевеют, потому что их никто не покупает.
Фьючерсы на пиломатериалы понесли крупнейшие потери за неделю, продолжая падать с рекордных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Пилорамы наращивают производство, а потребители не спешат покупать их продукцию. Думаем.
aureliomark
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:25

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать

Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему

Ну да. Цивилизованные люди живут в таких домах:
Зображення

Дикари - в таких:
Зображення
Смотрите не перепутайте.


Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно.
А нижняя картинка это похоже на картинку.
Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:29

quote="5243771:Voistov"

====

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать

Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему

Ну да. Цивилизованные люди живут в таких домах:
Зображення

Дикари - в таких:
Зображення
Смотрите не перепутайте.


Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно.
А нижняя картинка это похоже на картинку.
Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.

====

Знизу це Сткогольм, район соціального житла.

Зверху, я так розумію, це ПОХ Круші або Новокаховський, або Навігатор в дупі Куренівки, ЖК для успішних укропів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Знизу це Сткогольм, район соціального житла.
а стоит отойти на 100 метров и это уже Нивки, 60-е, район социального жилья
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:47

  aureliomark написав:Надыбал свежую инфу с полей пиломатериалов.Пиломатериалы дешевеют, потому что их никто не покупает.
Фьючерсы на пиломатериалы понесли крупнейшие потери за неделю, продолжая падать с рекордных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Пилорамы наращивают производство, а потребители не спешат покупать их продукцию. Думаем.


это вы отслеживаете забугор, верно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:51

  Serg-ik написав:
  hume написав:Ну что же, Кан молодец, в прочем как и всегда. По начальной цене нужно было брать

Пушнина в обмен на водку. Дикари еще не перевелись. И не переведутся, судя по всему

Сержик, я не понимаю, какие дикари? Отличный комплекс, с великолепнейший придомовой, одной из лучших в Киеве. Однородность проживающих и тд и тп. Обычно в такой ситуации говорю, что цены говорят сами за себя.
Кстати, какие у вас сейчас комнаты и кухня? Какая придомовая? Какой контингент? Как с ремонтом? Удобно? Судя по всему - да
hume
 
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  #<1 ... 7637763876397640
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