Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Знизу це Сткогольм, район соціального житла.
а стоит отойти на 100 метров и это уже Нивки, 60-е, район социального жилья
Так вы же на сегодня проживаете именно в таком районе социального жилья. Сержик, вы видите только плохое, как та муха, которая ищет только гвно, вместо цветов. Ищите только негатив. То вам съезд с моста не такой, то асфальт потрескался, то финансирование лишнее выбили, то придалбываетесь к налогообложению застройщиков и долбите манагеров. Теперь оказывается соседние хрущи не по вашей высоте. Хотя, зная Киев, вы везде упретесь или в хрущ, или в панельку. Как на вашей родине обстоят дела с правильными комнатами и районами без соц жилья? Кстати, на трое нет соц жилья из пятиэтажек, посмотрите там. Там новые хорошие панельки 90х. Много трёшек и четырешек к 100метрам с правильными комнатами.
hume написав:Сержик, я не понимаю, какие дикари? ..... Кстати, какие у вас сейчас комнаты и кухня? Какая придомовая? Какой контингент? Как с ремонтом? Удобно? Судя по всему - да
Дикари-это те, кто осуществляет неравноценный обмен, платит много денег за обычный товар Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю. Придомовая-хорошая, с окрестных хрущей приходят к нам во двор. Качели, песочница, турники, разные деревья возрастом 30+ лет присутствуют До двух ближайших детских садов 50 и 100 метров, к школам 400,600 и 800 метров Сырецкий парк-750 метров, Метро и Дорогожицкий парк-400 метров