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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76397640764176427643>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:18

  Унуноктий написав:
  flyman написав:


Дикари - в таких:
Зображення


Знизу це Сткогольм, район соціального житла.

Зверху, я так розумію, це ПОХ Круші або Новокаховський, або Навігатор в дупі Куренівки, ЖК для успішних укропів.

Это же ЖК Мордор.... вы на иксперда не тянете(

то реально, чи на рендерах,
бо такі райончики я бачив у єпенях Стокгольма
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:18

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Знизу це Сткогольм, район соціального житла.
а стоит отойти на 100 метров и это уже Нивки, 60-е, район социального жилья

Так вы же на сегодня проживаете именно в таком районе социального жилья. Сержик, вы видите только плохое, как та муха, которая ищет только гвно, вместо цветов. Ищите только негатив. То вам съезд с моста не такой, то асфальт потрескался, то финансирование лишнее выбили, то придалбываетесь к налогообложению застройщиков и долбите манагеров. Теперь оказывается соседние хрущи не по вашей высоте. Хотя, зная Киев, вы везде упретесь или в хрущ, или в панельку.
Как на вашей родине обстоят дела с правильными комнатами и районами без соц жилья?
Кстати, на трое нет соц жилья из пятиэтажек, посмотрите там. Там новые хорошие панельки 90х. Много трёшек и четырешек к 100метрам с правильными комнатами.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:19

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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:25

  flyman написав:
  Унуноктий написав:
  flyman написав:


Дикари - в таких:
Зображення


Знизу це Сткогольм, район соціального житла.

Зверху, я так розумію, це ПОХ Круші або Новокаховський, або Навігатор в дупі Куренівки, ЖК для успішних укропів.

Это же ЖК Мордор.... вы на иксперда не тянете(

то реально, чи на рендерах,
бо такі райончики я бачив у єпенях Стокгольма

Стыднон, сидишь тут круглосуточно и не знаешь, что это Файна Таун.
Стокгольм, блеать :mrgreen: :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Сержик, я не понимаю, какие дикари? .....
Кстати, какие у вас сейчас комнаты и кухня? Какая придомовая? Какой контингент? Как с ремонтом? Удобно? Судя по всему - да

Дикари-это те, кто осуществляет неравноценный обмен, платит много денег за обычный товар
Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.
Придомовая-хорошая, с окрестных хрущей приходят к нам во двор. Качели, песочница, турники, разные деревья возрастом 30+ лет присутствуют
До двух ближайших детских садов 50 и 100 метров, к школам 400,600 и 800 метров
Сырецкий парк-750 метров, Метро и Дорогожицкий парк-400 метров
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.

Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год...
Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей

Ваше дело модерировать, а не понимать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:34

quote="5243798:hume"

===
  flyman написав:
  Унуноктий написав:
  flyman написав:


Дикари - в таких:
Зображення


Знизу це Сткогольм, район соціального житла.

Зверху, я так розумію, це ПОХ Круші або Новокаховський, або Навігатор в дупі Куренівки, ЖК для успішних укропів.

Это же ЖК Мордор.... вы на иксперда не тянете(

то реально, чи на рендерах,
бо такі райончики я бачив у єпенях Стокгольма



Стыднон, сидишь тут круглосуточно и не знаешь, что это Файна Таун.
Стокгольм, блеать :mrgreen: :mrgreen:


=====

так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:36

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.

Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год...
Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей

Нормальные хотелки всегда упираются в финансовые возможности. Лучше жить в 3-хе чем в 1-ком. Лучше жить в частном доме 200 м2 чем в 3-хе. Только где на это все деньги взять?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції

так это оно снаружи социальное
А изнутри-ассоциальное: с мелкими комнатами и тонкими газоблочными перегородками
Serg-ik
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