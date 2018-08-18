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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7640764176427643>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:40

Faceless
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Своё непонимание в первую очередь можете адресовать коренным киевлянам, которые здесь живут в своем "совкошлаке", а не в чудном новострое
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції

Який ще еліт, ФТ це комфорт клас
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:43

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.

Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год...
Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей

Нормальные хотелки всегда упираются в финансовые возможности. Лучше жить в 3-хе чем в 1-ком. Лучше жить в частном доме 200 м2 чем в 3-хе. Только где на это все деньги взять?

А ведь варианты Сержику подкидывали, можно было уже многократно если не купить то что нравится, так приумножить котлету. Но в итоге ни того, ни другого, и текущее жилье не нравится, но и ситуация никак не меняется.
Имхо на самом деле его все устраивает просто
  Serg-ik написав:Faceless
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Своё непонимание в первую очередь можете адресовать коренным киевлянам, которые здесь живут в своем "совкошлаке", а не в чудном новострое

Ну я тут не вижу коренных в арендованном совкошлаке, которые им недовольны, имеют десяток лет "котлету", но ничего в итоге не поменяли. Без обид.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:45

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.

Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год...
Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей


та причем тут система ценностей?
сержик уже надцать лет ищет себе оправдания, вот и все, удивляет, шо на это постоянно ведутся неглупые люди вроде вас, эйрмакса и хьюма
в который раз предлагаю всем оставить его с его рефлексией в покое и не реагировать - он никогда ничего не купит
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:52

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей

Ваше дело модерировать, а не понимать

а давайте забаним Сержика на неделю к хyям собачим)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну я тут не вижу коренных в арендованном совкошлаке, которые им недовольны, имеют десяток лет "котлету", но ничего в итоге не поменяли. Без обид.

На улицу Щербаковского выйдите, по дворам "совкошлака" пройдитесь, на машины под этими домами посмотрите и на их хозяев. Потом задайте себе вопрос: что они здесь делают, если на старте есть квартира и можно было продать, доложить и жить в прекрасном ФТ?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:10

  Voistov написав:
  airmax78 написав:Дикари - в таких:
Зображення
Смотрите не перепутайте.


Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно.
А нижняя картинка это похоже на картинку.
Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.

Ну какая картника? Кто бы на рендерах стал бы такие жиденькие деревья изображать? Влепили бы 100-летние дубы. В ФТ все это существует в реальности. Это живые фото.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:13

  Faceless написав:
  flyman написав:так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції

Який ще еліт, ФТ це комфорт клас

комфорт класс то комфорт таун, а файна таун это файно класс!
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В мире много плохих людей, одни не хотят менять котлеты на новострой, другие - совкошлак на новострой. Ваш ОП.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:17

  Faceless написав:
  flyman написав:так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції

Який ще еліт, ФТ це комфорт клас

напівпідвал з південної сторони 20-поверхівки, без централізованого опалення - це яке житло?
На кого розраховане? 8)

Флаймен, ти вже в Швеції? на плантаціях грибів чи суниці?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 12:20, всього редагувалось 2 разів.
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