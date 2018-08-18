Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.
Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год... Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей
Нормальные хотелки всегда упираются в финансовые возможности. Лучше жить в 3-хе чем в 1-ком. Лучше жить в частном доме 200 м2 чем в 3-хе. Только где на это все деньги взять?
А ведь варианты Сержику подкидывали, можно было уже многократно если не купить то что нравится, так приумножить котлету. Но в итоге ни того, ни другого, и текущее жилье не нравится, но и ситуация никак не меняется. Имхо на самом деле его все устраивает просто
Serg-ik написав:Faceless Добавлю Своё непонимание в первую очередь можете адресовать коренным киевлянам, которые здесь живут в своем "совкошлаке", а не в чудном новострое
Ну я тут не вижу коренных в арендованном совкошлаке, которые им недовольны, имеют десяток лет "котлету", но ничего в итоге не поменяли. Без обид.
Serg-ik написав:Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.
Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год... Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей
та причем тут система ценностей? сержик уже надцать лет ищет себе оправдания, вот и все, удивляет, шо на это постоянно ведутся неглупые люди вроде вас, эйрмакса и хьюма в который раз предлагаю всем оставить его с его рефлексией в покое и не реагировать - он никогда ничего не купит
Faceless написав:Ну я тут не вижу коренных в арендованном совкошлаке, которые им недовольны, имеют десяток лет "котлету", но ничего в итоге не поменяли. Без обид.
На улицу Щербаковского выйдите, по дворам "совкошлака" пройдитесь, на машины под этими домами посмотрите и на их хозяев. Потом задайте себе вопрос: что они здесь делают, если на старте есть квартира и можно было продать, доложить и жить в прекрасном ФТ?
airmax78 написав:Дикари - в таких: Смотрите не перепутайте.
Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно. А нижняя картинка это похоже на картинку. Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.
Ну какая картника? Кто бы на рендерах стал бы такие жиденькие деревья изображать? Влепили бы 100-летние дубы. В ФТ все это существует в реальности. Это живые фото.