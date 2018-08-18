Додано: Пон 14 чер, 2021 11:43

BIGor написав: Faceless написав: Serg-ik написав: Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю. Кухня у меня 8, комнаты ( примерно) 10, 11 и 21 метр. Не устраивает. Потому такое не покупаю.

Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год...

Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей Не устраивает, потому продолжаю в этом жить который год...Не, я так и не могу понять вашу систему ценностей

Нормальные хотелки всегда упираются в финансовые возможности. Лучше жить в 3-хе чем в 1-ком. Лучше жить в частном доме 200 м2 чем в 3-хе. Только где на это все деньги взять? Нормальные хотелки всегда упираются в финансовые возможности. Лучше жить в 3-хе чем в 1-ком. Лучше жить в частном доме 200 м2 чем в 3-хе. Только где на это все деньги взять?

Serg-ik написав: Faceless

Добавлю

Своё непонимание в первую очередь можете адресовать коренным киевлянам, которые здесь живут в своем "совкошлаке", а не в чудном новострое ДобавлюСвоё непонимание в первую очередь можете адресовать коренным киевлянам, которые здесь живут в своем "совкошлаке", а не в чудном новострое

А ведь варианты Сержику подкидывали, можно было уже многократно если не купить то что нравится, так приумножить котлету. Но в итоге ни того, ни другого, и текущее жилье не нравится, но и ситуация никак не меняется.Имхо на самом деле его все устраивает простоНу я тут не вижу коренных в арендованном совкошлаке, которые им недовольны, имеют десяток лет "котлету", но ничего в итоге не поменяли. Без обид.