Флай, да никакой это не элит. Задумывалось это и продавалось как комфорт. По 800 за метр. Чего ж я в первый и в последний раз в жизни взял на себя смелость навязывать свое мнение в личке человеку. Почему и обидно, что Серж не прислушался.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:17
Флай, да никакой это не элит. Задумывалось это и продавалось как комфорт. По 800 за метр. Чего ж я в первый и в последний раз в жизни взял на себя смелость навязывать свое мнение в личке человеку. Почему и обидно, что Серж не прислушался.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:25
Вільнолюди і вільно-балкони: хто кого?
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