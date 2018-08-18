Який ще еліт, ФТ це комфорт клас
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:43
А ведь варианты Сержику подкидывали, можно было уже многократно если не купить то что нравится, так приумножить котлету. Но в итоге ни того, ни другого, и текущее жилье не нравится, но и ситуация никак не меняется.
Имхо на самом деле его все устраивает просто
Ну я тут не вижу коренных в арендованном совкошлаке, которые им недовольны, имеют десяток лет "котлету", но ничего в итоге не поменяли. Без обид.
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:45
та причем тут система ценностей?
сержик уже надцать лет ищет себе оправдания, вот и все, удивляет, шо на это постоянно ведутся неглупые люди вроде вас, эйрмакса и хьюма
в который раз предлагаю всем оставить его с его рефлексией в покое и не реагировать - он никогда ничего не купит
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На улицу Щербаковского выйдите, по дворам "совкошлака" пройдитесь, на машины под этими домами посмотрите и на их хозяев. Потом задайте себе вопрос: что они здесь делают, если на старте есть квартира и можно было продать, доложить и жить в прекрасном ФТ?
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:10
Ну какая картника? Кто бы на рендерах стал бы такие жиденькие деревья изображать? Влепили бы 100-летние дубы. В ФТ все это существует в реальности. Это живые фото.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:13
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:13
В мире много плохих людей, одни не хотят менять котлеты на новострой, другие - совкошлак на новострой. Ваш ОП.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:17
напівпідвал з південної сторони 20-поверхівки, без централізованого опалення - це яке житло?
На кого розраховане?
Флаймен, ти вже в Швеції? на плантаціях грибів чи суниці?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 12:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:17
Флай, да никакой это не элит. Задумывалось это и продавалось как комфорт. По 800 за метр. Чего ж я в первый и в последний раз в жизни взял на себя смелость навязывать свое мнение в личке человеку. Почему и обидно, что Серж не прислушался.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Учитывая никакую шумо и звукоизоляцию в домиках Кана, причем во всех проектах, от Комфорт Тауна ( серо буро малиновое гестапо для любителей трэшака) ну и Файны)) по сути Кан пытается впаривать дорого то что стоит дешево)) Всегда цена выше рынка, но ничего особенного не наблюдается. Качество строительства 90% ЖК в Киеве это шлак. И даже ваш любимый юнит хом и юнит сити, от которого все писяют кипятком)
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