Додано: Пон 14 чер, 2021 12:55

Serg-ik написав: airmax78 написав: Почему и обидно, что Серж не прислушался. Почему и обидно, что Серж не прислушался.

это-уныло

https://faynatown.com.ua/main/media/lay ... HodTTP.pdf

Насчёт прислушаться к другим.

Девал 2008 и 2014

Банкопад 2014-2015

Долгострои с 2005 и до наших дней.

Аркада. Укрбуд и прочие мелкие до них

Кому верить?

Ответственность лучше брать на себя, а не кивать на советы других.

Среди Ваших советов был Кирилловский Гай

В советах Прохожего был Миракс

Если бакс был стабилен в 2016-2020, а доходы населения растут, то почему всё так долго строится? Надо же быстро, чтобы много заработать. Но нет.

Подорожавший за 2 года совкошлак-аномалия.

Дорожание непродающихся по году неликвидов и квартир без документов в проблемных домах-аномалия

Были приемлемые ( компромиссные) варианты начала 2000-х под ремонт или новострой без ремонта, но остающиеся 5000 у.е. на ремонт не оставляли шансов на переезд.



На форуме можно посмотреть на настроения и обменяться мнениями . Всего-то. это-унылоНасчёт прислушаться к другим.Девал 2008 и 2014Банкопад 2014-2015Долгострои с 2005 и до наших дней.Аркада. Укрбуд и прочие мелкие до нихКому верить?Ответственность лучше брать на себя, а не кивать на советы других.Среди Ваших советов был Кирилловский ГайВ советах Прохожего был МираксЕсли бакс был стабилен в 2016-2020, а доходы населения растут, то почему всё так долго строится? Надо же быстро, чтобы много заработать. Но нет.Подорожавший за 2 года совкошлак-аномалия.Дорожание непродающихся по году неликвидов и квартир без документов в проблемных домах-аномалияБыли приемлемые ( компромиссные) варианты начала 2000-х под ремонт или новострой без ремонта, но остающиеся 5000 у.е. на ремонт не оставляли шансов на переезд.На форуме можно посмотреть на настроения и обменяться мнениями . Всего-то.

По ссылке практически идеальная квартира. Архиматика сделала невозможное. Именно об этом я Вам и писал. Жаль, что Вы такой упертый и не умеете слушать. Даже если бы эти тараканы, на счет комнат по 15 квадратов, Вас не покинули - продали бы сейчас эту треху ну, наверное, за 200куе как минимум. В КГ, повторюсь, пердлагал Вам посмотреть на дома в высокой степени готовности, которые сейчас уже заселены. Но по КГ я Вам в личку не писал. А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.