Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції
В Европе не строят соц жилье отдельно, они выделяют его нищебродам в обычных жилых комплексах, чтоб не было гетто. Но в том, что Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау".
flyman написав:так а я про що: укроеліт тягне рівнем на соц. житло в Швеції
В Европе не строят соц жилье отдельно, они выделяют его нищебродам в обычных жилых комплексах, чтоб не было гетто. Но в том, что Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау".
Так соответствующая наценка появилась только сейчас, когда уже все увидели, что таки да, "вау" и поперли не глядя на ценник. Но то, что будет вау было понятно еще на котловане. Ладно, че уже говорить.
airmax78 написав:Почему и обидно, что Серж не прислушался.
это-уныло https://faynatown.com.ua/main/media/lay ... HodTTP.pdf Насчёт прислушаться к другим. Девал 2008 и 2014 Банкопад 2014-2015 Долгострои с 2005 и до наших дней. Аркада. Укрбуд и прочие мелкие до них Кому верить? Ответственность лучше брать на себя, а не кивать на советы других. Среди Ваших советов был Кирилловский Гай В советах Прохожего был Миракс Если бакс был стабилен в 2016-2020, а доходы населения растут, то почему всё так долго строится? Надо же быстро, чтобы много заработать. Но нет. Подорожавший за 2 года совкошлак-аномалия. Дорожание непродающихся по году неликвидов и квартир без документов в проблемных домах-аномалия Были приемлемые ( компромиссные) варианты начала 2000-х под ремонт или новострой без ремонта, но остающиеся 5000 у.е. на ремонт не оставляли шансов на переезд.
На форуме можно посмотреть на настроения и обменяться мнениями . Всего-то.
airmax78 написав:Почему и обидно, что Серж не прислушался.
это-уныло https://faynatown.com.ua/main/media/lay ... HodTTP.pdf Насчёт прислушаться к другим. Девал 2008 и 2014 Банкопад 2014-2015 Долгострои с 2005 и до наших дней. Аркада. Укрбуд и прочие мелкие до них Кому верить? Ответственность лучше брать на себя, а не кивать на советы других. Среди Ваших советов был Кирилловский Гай В советах Прохожего был Миракс Если бакс был стабилен в 2016-2020, а доходы населения растут, то почему всё так долго строится? Надо же быстро, чтобы много заработать. Но нет. Подорожавший за 2 года совкошлак-аномалия. Дорожание непродающихся по году неликвидов и квартир без документов в проблемных домах-аномалия Были приемлемые ( компромиссные) варианты начала 2000-х под ремонт или новострой без ремонта, но остающиеся 5000 у.е. на ремонт не оставляли шансов на переезд.
На форуме можно посмотреть на настроения и обменяться мнениями . Всего-то.
По ссылке практически идеальная квартира. Архиматика сделала невозможное. Именно об этом я Вам и писал. Жаль, что Вы такой упертый и не умеете слушать. Даже если бы эти тараканы, на счет комнат по 15 квадратов, Вас не покинули - продали бы сейчас эту треху ну, наверное, за 200куе как минимум. В КГ, повторюсь, пердлагал Вам посмотреть на дома в высокой степени готовности, которые сейчас уже заселены. Но по КГ я Вам в личку не писал. А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.
airmax78 написав:Дикари - в таких: Смотрите не перепутайте.
Те три дома жесть жестяковая даже по меркам ПОХ, я как то прогулялся вокруг них, как вокруг трёх сосен, основательно. А нижняя картинка это похоже на картинку. Есть ли где то фотографии? В гугле толком не нашел.
Ну какая картника? Кто бы на рендерах стал бы такие жиденькие деревья изображать? Влепили бы 100-летние дубы. В ФТ все это существует в реальности. Это живые фото.
Это выглядит как рендер, по многим признакам. А найти именно фото, где сто процентов видно, что не рендер, не получается.
Я из тех кому на файна таун не хватило, в силу жизненных обстоятельств привязан на ближайшие годы к Нивкам, район Салютной. После продажи трешки в провиции доложил сбережения, одолжил у друзей и купил треху в кирпичной хрущевке, по Салютной в двух шагах от Щербаковского. Часто смотрю на Файна таун, пока была вырисована первая линия она казалась просто вау, но теперь проезжая со стороны Туполева видно что как то плотноватенько, немного чересчур. В глазах рябит. Может оно визуально и субъективно, незнаю. Как альтернативу Файна таун не рассматривал бы, из - за газоблока в первую очередь. Со временем мечтаю о часном доме или половине на Нивках
rjkz написав:К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны. Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
У нас бар в ЖК. Оно вроде и удобно, особенно когда футбол хочется посмотреть. Но прохожу мимо, а там у выхода народ курит - дым столбом, ну и периодически шумят. Вряд ли люди, которые живут над этим баром, рады такому соседству. Ну и во многих ЖК рестики пооткрывали - слышала жалобы на шум от вытяжки.
kianushkolosov написав:Я из тех кому на файна таун не хватило, в силу жизненных обстоятельств привязан на ближайшие годы к Нивкам, район Салютной. После продажи трешки в провиции доложил сбережения, одолжил у друзей и купил треху в кирпичной хрущевке, по Салютной в двух шагах от Щербаковского. Часто смотрю на Файна таун, пока была вырисована первая линия она казалась просто вау, но теперь проезжая со стороны Туполева видно что как то плотноватенько, немного чересчур. В глазах рябит. Может оно визуально и субъективно, незнаю. Как альтернативу Файна таун не рассматривал бы, из - за газоблока в первую очередь. Со временем мечтаю о часном доме или половине на Нивках
Т.е. газоблок в ваших глазах больший минус, чем кирпичная хрущевка со всеми ее прелестями?